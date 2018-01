Kritik an Kickls Wortwahl zur "konzentrierten" Unterbringung

Die Oppositionsparteien kritisieren den Innenminister scharf. Für "die Sprache des Nationalsozialismus" solle er sich entschuldigen

Wien – Nachdem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte, es sei geplant Asylwerber "konzentriert" an einem Ort zu halten, reagieren die Oppositionsparteien, aber auch Politiker im Ausland mit Kritik. Auch in Medien wie der BBC oder der Ner York Times sorgte die Aussage für Schlagzeilen,

Kurz besucht Macron

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reiste am Freitag nach Paris zu einem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron empfangen wird. Kein unheikler Besuch: Frankreich war bei der Regierungsbeteiligung der FPÖ im Jahr 2000 maßgeblich für Sanktionen gegen Österreich eingetreten. In Frankreich werden die Schlüsselpositionen, die FPÖ-Politiker bekommen haben, kritisch beäugt. Außen-, Innen- und Verteidigungsministerium gingen an die FPÖ. Die umstrittene Wortwahl des Innenministers blieb in Frankreich nicht unbemerkt und wird wohl auch Thema bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Kurz und Macron nach dem Treffen sein, meint das Ö1-Morgenjournal.

Kickl verteidigt Wortwahl

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Abend via OTS nochmals klar gestellt, dass er mit seinen heutigen Aussagen zu Asyl-Großquartieren keinesfalls auf Konzentrationslager angespielt habe. Er weise entschieden jedwede Herstellung einer Verbindung zwischen dem von ihm verwendeten Begriff "konzentriert" und Begrifflichkeiten des "verabscheuungswürdigen NS-Verbrecherregimes" entschieden zurück.

Der Begriff "konzentriert" habe sich inhaltlich ausschließlich auf eine geordnete (zeitlich und strukturell) Durchführung von Asylverfahren im Interesse sowohl der Schutzbedürftigen als auch des Gastlandes bezogen. Eine menschenwürdige Unterbringung und eine gute Versorgung seien dabei eine Selbstverständlichkeit.

In der Pressekonferenz zur Asylbilanz 2017 hatte Kickl wörtlich gemeint: "Es ist nur ein Begriff, diese Grundversorgungszentren, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr, sehr schnell zu einem entsprechenden Ergebnis auch zu kommen." Medienvertreter wollten hier eine gezielte Provokation erkennen, was der Innenminister aber bereits bei dem Termin energisch bestritten hatte.

Neos: Erwarten eine Entschuldigung

Neos-Asylsprecherin Steffi Krisper zeigte sich "entsetzt": "Dass dem für seine Wortspiele und Reime so bekannten Innenminister so eine Formulierung schlicht passiert, kann ich beim besten Willen nicht glauben. Es wirkt eher, als ob es sich – wie ja schon oft gesehen – um eine bewusst gesetzte Provokation handelt, die dann im Anschluss nur halbherzig zurückgewiesen wird. Ich erwarte mir hier vom Innenminister eine echte und glaubwürdige Entschuldigung."

Massenquartiere seien nicht nur ein sozial- und integrationspolitischer Unfug. Auch mögliche Sicherheitsprobleme würde man bewusst in Kauf nehmen. "Brandstifterei auf Steuerkosten ist der Plan. Denn selbst die Warnung des Rechnungshofs, wonach Massenquartiere die Steuerzahler deutlich teurer kommen als die individuelle Unterbringung, wird ignoriert", kritisiert Krisper.

Grüne: Spiel mit der dunkelsten Zeit

"Bis hierher und nicht weiter, Herr Kickl!", richtete Maria Vassilakou (Grüne) dem blauen Minister per Aussendung aus. "Diese bewusste Formulierung schürt nicht nur Angst in der Bevölkerung, sondern ist ein unerträgliches Spiel mit der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Kickl hat heute eine Grenze überschritten. Ich verwehre mich dagegen, dass sich die Sprache des Nationalsozialismus durch die Hintertür in unser Denken und Fühlen einschleicht."

Die Idee der Unterbringung in Massenquartieren halte Vassilakou "nicht nur für menschenverachtend, sondern auch für inkompetent." 13.000 Menschen seien derzeit in privaten Unterkünften untergebracht. "So lernen sie die WienerInnen kennen, aber auch unsere Stadt lieben. Nur so kann Integration gelingen."

SPÖ: Arbeiterverrat und echte Schande

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher wertete den Sager als unsäglich und als "Ablenkungsmanöver vom Arbeiterverrat". "Schon die Wortwahl des Innenministers lässt alle erschaudern und erkennen, in welche Richtung es in der Betreuung von AsylwerberInnen gehen soll: Massenquartiere an den Stadträndern, möglichst wenig Integrations- und Teilhabemöglichkeiten und das Produzieren von Bildern und Situationen, wie wir sie beispielsweise in Traiskirchen 2015 unter Johanna Mikl-Leitner schon Tag für Tag erleben mussten. Diese produzierten Zustände waren damals eine echte Schande für Niederösterreich und die gesamte Republik", sagte Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler.

Nein aus Oberösterreich und Kärnten

Aufregung gab es auch in den Ländern: Laut dem oberösterreichischen Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) wolle Kickl "ganz offensichtlich die Integration von Asylwerbenden und damit das gute Miteinander zerstören". Die Abschaffung privater Quartiere würde seiner Berechnung nach bundesweit 90 Mio. Euro an Mehrkosten bringen.

Auch aus Kärnten kam ein Nein zur Idee Kickls – vor allem aus Kostengründen: Der Innenminister könne die Grundversorgung, die in dem 15a-Vertrag geregelt sei, nicht einseitig ändern, es sei denn, er wolle auch die gesamten Kosten für die Versorgung als Bund übernehmen, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). (lhag, july, APA, 12.1.2018)