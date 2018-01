Wien Nord startet mit Now: eine neue Agentur

Mit an Bord sind der ehemalige Volkbank-Marketer Kurt Kaiser und die Digitalexperten Thomas Mang und Tom Weiss – Gemeinsam wollen die Gründer "raus aus der digitalen Pubertät"

Wien – Die Eigentümer von Wien Nord haben eine neue Agentur gegründet, mit Jänner 2018 ging Now: an den Start. Wien Nord ist mit 60 Prozent daran beteiligt. Mit an Bord ist auch der ehemalige Geschäftsführer des Volksbank-Marketings Kurt Kaiser. Er hat sich in den vergangenen Jahren auf Markenaktivierung, Sports-Partnerships und Brand Collaborations spezialisiert und war unter anderem Manager des Red Bull Air Race- Weltmeisters und Piloten Hannes Arch.

Kaiser hält 16 Prozent an der neuen Agentur, die Digitalexperten Thomas Mang und Tom Weiss sind mit 16 bzw. acht Prozent beteiligt. Now: verspricht "markenaktivierende Kommunikation und ganzheitliche Kommunikationsarchitektur über Kanalgrenzen hinweg".

Blick aus der Vogelperspektive

Und was heißt das konkret? "Wir sehen einfach, wie Klassik und Digital gegeneinander ausgespielt werden, zu wenig Markenwahrheit gelebt wird, klassische Kanäle undifferenziert für tot erklärt werden und durch die fragmentierte Mediennutzung die gemeinsame Öffentlichkeit verloren gegangen ist", sagt Wien Nord-Gesellschafter Markus Mazuran zum STANDARD, "wir denken, es ist Zeit, die 'digitale Pubertät' zu beenden und ein Angebot in den Markt zu setzen, dass technische Möglichkeiten sinnvoll nutzt und sich nicht von ihnen dominieren lässt. Im Zentrum müssen Markenstrategie und Kreatividee stehen."

Der Mix aus Klassik und Digital dürfe nicht im Sinne einer reinen Budgetverteilung gedacht werden, sondern müsse "die sich ergänzenden und unterstützenden Funktionen optimal nutzen". Mazuran: "Der klare Blick aus der Vogelperspektive war noch nie so wichtig wie jetzt."

foto: wien nord Markus Mazuran, Andreas Lierzer, Eduard Böhler, Edmund Hochleitner: Die Eigentümer von Wien Nord haben jetzt gemeinsam mit Kurt Kaiser, Thomas Mang und Tom Weiss Now: gegründet.

Markenpartnerschaften

Eine immer wichtigere Säule sieht Mazuran im Bereich Markenpartnerschaften. "Der Begriff Sponsoring reicht hier zu kurz, weil man das wirkliche Potential aus so einer Zusammenarbeit erst mit der primär digitalen Aktivierung heben kann. Neben den naheliegenden Bereichen wie Sport, Kultur und Entertainment, sehen wir hier auch enormes Potential in massiv wachsenden Bereichen wie zum Beispiel eSports."

Erster gemeinsamer Kunde ist die Industriellenvereinigung, eine Dialogkampagne wurde entwickelt. Der über Social Media initiierte Dialog wird von Digital und Klassik befeuert, "ein gutes Beispiel für die funktionale Verschränkung der Disziplinen, die wir anbieten können", sagen Eduard Böhler und Markus Mazuran von Wien Nord. (red, 12.1.2018)