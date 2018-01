Fünf-Milliarden-Übernahme in US-Softwarebranche

SS&C steigt mit Übernahme von DST Systems in den Gesundheitssektor ein

Der US-Softwarekonzern SS&C steigt mit der Übernahme des Konkurrenten DST Systems in den Gesundheitssektor ein. DST Systems werde für rund 5,4 Milliarden Dollar gekauft, teilte SS&C am Donnerstag mit. Bisher bietet das Unternehmen aus Connecticut vor allem Software an, die sich an Banken, Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften richtet. Dies hat DST ebenfalls im Portfolio, entwickelt darüber hinaus aber auch Lösungen für die Gesundheitsbranche.

Aktienkurs gestiegen

DST-Aktien legten vorbörslich mehr als drei Prozent zu. Bereits am Mittwoch, als die Fusionsgespräche bekanntwurden, waren sie fast 23 Prozent in die Höhe gesprungen. Die SS&C-Anteilsscheine waren mit einem Plus von nahezu 13 Prozent aus dem Handel gegangen. (Reuters, 11.1.2018)