Welche schlechten Games spielen Sie gern?

Die Guilty Pleasures unter den Games: Nicht wirklich gut, aber man liebt es dennoch, sie zu spielen

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und so können auch grottige Spiele einem viel Freude bereiten. Klar ist, gute Spiele mit einer hervorragenden Story oder einer fesselnden Spielmechanik werden immer zu den Lieblingen gehören. Aber ebenso wie es Listen der besten Spiele gibt, gibt es auch Rankings von Games, die richtig schlecht sind. Und ebenso wie schlechte Kultfilme existieren, haben Gamer in ihren Regalen Kultgames, die trotz mieser Steuerung, pixeliger Grafik oder nerviger Musik immer wieder zum Zocken anregen.

Was ist der Reiz an schlechten Games?

Manchmal spielt bei den grausigen Games ein großer Nostalgiefaktor mit, wenn man sich in deren Untiefen wagt. Aber manchmal ist es auch die Motivation, gerade jetzt eine schwere Hürde zu überwinden, die man als Kind nicht geschafft hat. Als Erwachsener hat man ja mehr Geduld. Manch einer genießt die Dudelmusik oder ist einfach nur masochistisch veranlagt und quält sich durch quietschbunte Level oder stumpfsinnige Missionen.

Für den Autor gehört "Glover" für den Nintendo 64 zu den Guilty Pleasures. Darin manövriert man einen anthropomorphen Handschuh und einen Gummiball durch überbordende und schlecht konzipierte Welten. Die Steuerung war ungenau und die Ballmechanik zum Haareraufen, nichtsdestotrotz wurde "Glover" häufig aus dem Regal geholt.

n64guide Welches grottige Game spielen Sie am liebsten?

Alte Games: Schlecht oder schwierig?

Die Grenzen zwischen schlecht und schwierig vermischen sich mehr denn je, umso weiter man in die Videospielvergangenheit blickt. Games auf dem C64 oder auch später auf dem NES sind als Hardcore-Games verrufen. Der Schwierigkeitsgrad überdeckt da oftmals, wie mies ein Game wirklich ist. "The Addams Family" oder "Tiny Toon Adventures" sind zwar unterhaltsame und herausfordernde Spiele gewesen, aber ob sie zu den guten Games gehören, darüber lässt sich streiten.

nintendocomplete Gameplay-Video zu "The Addams Family" für den NES.

Was ist Ihr liebstes schlechtes Spiel?

Was mögen Sie daran? Wieso spielen Sie das Game heute immer noch? Und welches Game, egal wie schlecht, wollen Sie nie wieder spielen? (rec, 15.1.2018)