Pornhub: Nach welchen Charakteren Gamer suchen und mit welcher Konsole sie zugreifen

Der Online-Porno-Anbieter hat Zahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht

Das Online-Porno-Portal Pornhub hat kürzlich allerlei Daten zum Jahr 2017 veröffentlicht. Dabei hat der Anbieter unter anderem auch analysiert, nach welchen Videospiele-Charakteren die User suchen und ob sie abseits des Smartphones oder des PCs auch mittels einer Konsole auf die Website zugreifen.

foto: pornhub Nach diesen Charakteren haben Gamer auf Pornhub besonders häufig gesucht.

Zwei Games dominieren Ranking

"Overwatch" und "Pokémon" dominieren demnach die Suchen nach Gaming-Charakteren. An erster Stelle findet sich "D. Va", dahinter "Mercy" und "Tracer". Mit mehr als 2,6 Millionen Suchen findet sich auf dem vierten Platz "Misty" von Pokémon. Aber auch andere Games sind in dem Ranking vertreten – darunter "Lara Croft" von Tomb Raider, "Zelda" von "Legend of Zelda" und "Mileena" von Mortal Kombat.

foto: pornhub Über diese Konsolen wurde auf das Portal zugegriffen.

Playstation-4-Nutzer besonders fleißig

Beim Zugriffe-Ranking ist die Playstation 4 deutlich an erster Stelle. 56 Prozent des Konsolen-Traffics kommt demnach über das Sony-Gerät. Die Xbox One macht hingegen nur 32 Prozent aus. Es gibt aber auch Wii-, 3DS- und WiiU-Nutzer, die auf das Portal zugreifen – diese sind aber verschwindend gering. Nintendos neueste Konsole Switch findet sich noch nicht im Ranking, da momentan kein Browser für das Gerät zur Verfügung steht. (red, 11.01.2018)