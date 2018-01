Jeder Siebte hat bereits eine "Work Wife"

Jemand, mit dem man am Arbeitsplatz eine eheähnliche Beziehung führt, wird in den USA als "Work Wife" oder "Work Husband" bezeichnet

Sechs von zehn österreichischen Arbeitnehmern haben im Büro bereits Freunde und Freundinnen fürs Leben gefunden. Immerhin jede bzw. jeder Siebte pflegt eine eheähnliche Vertrauensbeziehung am Arbeitsplatz. Das sind die Kernergebnisse einer aktuellen Studie von Marketagent.com, die von Xing, dem führenden Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum, in Auftrag gegeben wurde. Befragt wurden dafür 1.000 Erwerbstätige zwischen 18 und 65 Jahren befragt.



Die Ergebnisse im Detail

62,5 Prozent der ArbeitnehmerInnen in Österreich geben an, am Arbeitsplatz einen oder mehrere Freunde fürs Leben gefunden zu haben. Interessant: Obwohl Männer sich öfter privat mit Kollegen treffen, knüpfen Frauen vermehrt tiefe Freundschaften (68,2 Prozent; Männer: 57,6 Prozent).



Zwischen den Bundesländern gibt es hier klare Unterschiede: Kärntner (73,8 Prozent) finden im Büro am häufigsten Freunde fürs Leben, dahinter folgen die Tiroler (69,5 Prozent) und Wiener (65,0 Prozent).

Neuer Trend



Neben Freundschaften entwickeln sich im Büro vermehrt auch tiefergehende Beziehungen. Dieser sich anbahnende Trend aus den USA nennt sich "Work Wife" bzw. "Work Husband". Am Arbeitsplatz entstehen eheähnliche, ausschließlich platonische Vertrauensbeziehungen zu einem Kollegen oder einer Kollegin.

In Österreich gibt bereits jeder siebte Arbeitnehmer an, eine eheähnliche Beziehung am Arbeitsplatz zu führen. Die meisten "Work Wifes" und "Work Husbands" arbeiten in Wien, hier geben 19,8 Prozent an, eine solche "Arbeitsehe" zu führen. Zum Vergleich: Österreichweit sind es 15,2 Prozent.



Im Alter verschlossener

Unabhängig von der Intensität der Beziehung, zeigen die Studienergebnisse, dass privater Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen für österreichische Arbeitnehmer äußerst wichtig ist: 42,6 Prozent der ÖsterreicherInnen treffen sich zumindest einmal im Monat außerhalb der Arbeitszeit mit ihren Kollegen. Männer (47,2 Prozent) sind hier eindeutig geselliger als Frauen (37,1 Prozent).

Außerdem gibt es ein deutliches Altersgefälle: Von den 18- bis 24-Jährigen treffen sich immerhin 28,6 Prozent mindestens einmal pro Woche privat mit Kollegen. Mit steigendem Alter nimmt die Motivation dazu dann jedoch ab, nur 11,8 Prozent der Generation-40-plus sehen ihre Kollegen wöchentlich privat.

Tiroler treffen sich häufig privat

Unterschiede gibt es nicht nur zwischen den Altersgruppen, sondern auch im Bundesländer-Vergleich: Besonders gesellig sind die Tiroler, von denen 29,5 Prozent ihre Kollegen wöchentlich privat treffen. Dahinter folgen ex aequo die Vorarlberger und Steirer mit 20,0 Prozent, Schlusslicht sind die Salzburger (10,8 Prozent). (red, 11.1.2018)