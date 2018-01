Apple bestellt Dramaserie "See" von Francis Lawrence

"Tribute von Panem"-Regisseur ist ausführender Produzent

New York (APA/AFP) – Apple setzt weiterhin auf Serien: Mit "See" hat das US-Unternehmen eine neue Reihe in Auftrag gegeben, für die "Tribute von Panem"-Regisseur Francis Lawrence als ausführender Produzent fungieren soll. Ihm zur Seite steht Steven Knight, Schöpfer von "Peaky Blinders", wie Fachmedien berichten. Nähere Details sind zwar noch nicht bekannt, allerdings soll "See" in der Zukunft angesiedelt sein.

"See" ist die vierte Serie, die Apple plant, seitdem das Unternehmen im vergangenen Jahr verkündete, in Zukunft Videocontent produzieren zu wollen. Die ehemaligen Sony Pictures-Führungskräfte Jamie Erlicht und Zack Van Amburg übernahmen die Leitung der Videoinhalte für das Unternehmen. (APA/red, 11.1.2017)