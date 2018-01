Parlamentswahl in Ungarn findet am 8. April statt

Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán in Umfragen vorne

Budapest – Die Ungarn sollen im April ein neues Parlament wählen. Der Wahltag sei auf den 8. April festgelegt worden, erklärte Präsident Janos Ader am Donnerstag über die staatliche Nachrichtenagentur MTI. Die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán hat in Umfragen einen klaren Vorsprung vor der größten Oppositionsgruppe, der rechtsextreme Jobbik-Partei. Die Sozialisten liegen deutlich dahinter auf Rang drei.

Orbán steht von Seiten zahlreicher EU-Staaten wegen seiner Weigerung zur Aufnahme von Flüchtlingen in der Kritik. Auch umstrittene Mediengesetze haben Zweifel geweckt, ob Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in Ungarn noch in Einklang mit europäischen Prinzipien stehen. (Reuters, 11.1.2018)