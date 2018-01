Live-Session in der STANDARD-Redaktion: Olympique

Die ausdrucksstarke Rockband gab drei ihrer neuen Songs für den STANDARD Player zum Besten

Ihr Debütalbum im Jahr 2014 schlug hohe Wellen. Besonders der kolossale Song "The Reason I Came" samt magischem Video blieb wohl vielen lange Zeit in Ohr und Gedächtnis. Sänger Fabian Woschnagg und Schlazeuger Nino Ebner, die Köpfe der Band Olympique, haben im vergangenen Herbst ihr neues Album namens "Chron" herausgebracht und auch die Band wurde in ihrer Besetzung aufgefrischt. Kürzlich statteten die Rockmusiker uns in der Redaktion einen Besuch ab, um ein paar ihrer neuen Songs in reduziertem Setup zu präsentieren.

Song #1: "True Love"

Song #2: "Help"

Song #3: "Money"

foto: maria von usslar Olympique zu Gast in unserem Büro (v.l.): Nino Ebner, Peter Paul Aufreiter, Fabian Woschnagg, Dominik Beyer.

(Maria von Usslar, Jasmin Al-Kattib, Lukas Friesenbichler, Gerald Zagler, 20.1.2018)