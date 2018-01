Kompliziertes Los für Thiem in Melbourne

Zum Auftakt gegen Pella – Im Tableau-Viertel mit Zverev, Wawrinka und Djokovic – Gerald Melzer gegen Basilaschwili, Haider-Maurer gegen Dolgopolow

Melbourne – Dominic Thiem trifft zum Auftakt der mit 55 Millionen australischen Dollar (36 Millionen Euro) dotierten Australian Open in Melbourne auf Guido Pella. Gegen den Argentinier (ATP-Nr. 56) hat Thiem in zwei Begegnungen zweimal verloren, zuletzt 2017 in Chengdu auf Hartplatz.

Der als Nummer fünf gesetzte Niederösterreicher bekäme es in Runde drei bei programmgemäßem Verlauf mit Adrian Mannarino (FRA-26) als erstem gesetzten Gegner zu tun. In Thiems Tableau-Viertel befinden sich auch Alexander Zverev (GER-4), Stan Wawrinka (SUI-9) und Novak Djokovic (SRB-14).

Seine Teilnahme am Einladungsturnier Kooyong Classic hat Thiem indes vorzeitig abgebrochen. Der 24-Jährige trat am Donnerstag nicht gegen den Franzosen Lucas Pouille an. Er wurde durch den Russen Andrej Rublew ersetzt, gaben die Veranstalter bekannt. Grund dürfte eine nicht vollständig ausgeheilte Viruserkrankung sein. Thiem hatte zuletzt vergangene Woche für das Halbfinale in Doha wegen einer fiebrigen Erkältung auslassen müssen.



Die beiden weiteren Österreicher im Einzel-Hauptbewerb treffen auf ungesetzte Spieler: Andreas Haider-Maurer (ATP-Nr. 448), der sein geschütztes Ranking nutzt, spielt gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow (ATP-Nr. 37), Gerald Melzer (ATP-Nr. 102) misst sich mit dem Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP-Nr. 61).

Dennis Novak (ATP-Nr. 61) ist noch einen Sieg vom Hauptfeld entfernt. Er bezwang in der zweiten Runde der Qualifikation den Serben Danilo Petrovic (ATP-Nr. 255) 6:7 (5), 6:4, 7:5. Letzte schwierigere Hürde für den 24-Jährigen ist nun der Japaner Go Soeda (ATP-Nr. 152).(APA, Reuters, 11.1.2018)