EU stellt sich demonstrativ hinter Iran-Atomdeal

Abkommen "notwendig und alternativlos" – Trump-Entscheidung über Verlängerung des Sanktionsstopps am Freitag

Brüssel – Die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs sowie EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini unterstrichen nach einem Treffen mit dem iranischen Außenminister in Brüssel die Bedeutung des Atomabkommens mit dem Iran. "Das Abkommen ist notwendig und es gibt keine Alternative", sagte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian am Donnerstag. Die Vereinbarung funktioniere und mache "die Welt sicherer", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.

Es sei ein wichtiges Signal an die Welt, dass es auf diplomatischem Wege möglich sei, die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhindern, fügte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hinzu. Dies insbesondere in einer Zeit, in der der andere Länder versuchen, Atombomben zu entwickeln. "Wir werden das Atomabkommen deshalb vor eventuellen Versuchen, es zu untergraben, beschützen."

Wiederholte Kritik Trumps

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder mit der Aufkündigung des Abkommens gedroht. Am Freitag läuft die Frist für den so genannten "Sanction Waiver" aus, in der Trump über den weiteren Verzicht auf Sanktionen gegen den Iran entscheiden muss. Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, es werde erwartet, dass Trump einer Verlängerung des Sanktionsstopps zustimme. Sollte der Präsident das tun, würden wahrscheinlich aber neue gezielte Sanktionen gegen iranische Unternehmen und Personen verhängt, sagte der Regierungsvertreter zu Reuters.

Gabriel kündigte an, gemeinsam und mit den Partnern der EU darauf hinzuarbeiten, das Abkommen aufrechtzuerhalten und umzusetzen. "Daran haben wir ein überragendes Interesse", erklärte Gabriel. Dies bedeute jedoch nicht, "dass es nicht jenseits davon ernste und große Probleme gibt, die wir angehen müssen". Gabriel nannte die Rolle des Iran in der Region und das iranische Raketenprogramm.

"Legitime Forderungen" der Demonstranten

Obwohl die jüngsten Proteste gegen die Regierung im Iran laut EU offiziell nicht auf der Tagesordnung stehen, erklärte Gabriel, die Lage im Iran werde zur Sprache kommen. "Es war wichtig, dass der Präsident (Hassan) Rohani erklärt hat, dass das iranische Volk ein Recht hat, in seiner Unzufriedenheit ernst genommen und mit seinen legitimen Forderungen gehört zu werden, und dass Missstände behoben werden müssen. Wir können dies nur begrüßen und die iranische Regierung ermutigen, diesen Dialog zu führen."

An dem Treffen mit Zarif in Brüssel am Donnerstag nehmen neben Gabriel auch seine Amtskollegen aus Großbritannien und Frankreich, Boris Johnson und Jean-Yves Le Drian, sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teil.

Der Iran hatte im Juli 2015 in Wien mit den fünf Uno-Vetomächten und Deutschland das Abkommen zur Beilegung des Streits über sein Atomprogramm geschlossen. Teheran erlaubte darin verschärfte internationale Kontrollen seiner Atomanlagen und reduzierte seine Urananreicherung. Im Gegenzug hoben Uno, EU und USA im Atomstreit verhängte Finanz- und Handelssanktionen auf. (APA, Reuters, red, 11.1.2018)