Niki beantragt Konkurs in Korneuburg

Der erwartete Sekundär-Insolvenzantrag der österreichischen Air-Berlin-Tochter ist eingegangen, mit dem Verfahren soll der Vertrag mit Vueling abgesichert werden

Wien – Die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki hat nun über den vorläufigen Insolvenzverwalter den erwarteten Sekundär-Insolvenzantrag beim Landesgericht Korneuburg eingereicht. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV mit. Die Frist wäre bis Donnerstag Mitternacht gelaufen.

Das Gericht prüft diesen Antrag derzeit, doch sei mit einer kurzfristigen Entscheidung über eine Eröffnung des Verfahrens zu rechnen, heißt es. Laut den vorgelegten Unterlagen wären vom heimischen Insolvenzverfahren laut AKV 58 Gläubiger und laut KSV1870 56 inländische Gläubiger mit zusammen 1,3 Millionen Euro an Forderungen betroffen. Die aktuellen Vermögensverhältnisse des Schuldnerunternehmens müssen im Zuge eines Verfahrens aber erst überprüft werden, heißt es.

Die Fluglinie Niki kämpft trotz des schwelenden Rechtsstreits über ihr Insolvenzverfahren um eine neue Heimat beim Luftfahrtkonzern IAG. Der Ferienflieger will den schon ausgehandelten Kaufvertrag über zwei parallele Insolvenzverfahren in Berlin und Wien absichern, erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther schon am Dienstag.

Rechtsstreit in Deutschland

Auch der Rechtsstreit vor deutschen Gerichten ist noch nicht entschieden. Am Montag hatte Niki ja Rechtsbeschwerde am deutschen Bundesgerichtshof gegen den überraschenden Beschluss des Landgerichts Berlin für Österreich statt Deutschland als Insolvenzort eingelegt. Im Streit um die Zuständigkeit ist jetzt noch der deutsche Bundesgerichtshof am Zug.

Mit dem "Sekundär-Insolvenzverfahren" in Österreich soll der Vertrag mit der spanischen IAG-Billigtochter Vueling abgesichert werden. Diese hatte zuletzt erklärt, trotz der ungeklärten Fragen am Kauf der Niki-Teile festhalten zu wollen.

Das Fluggastportal Fairplane dringt auf die Eröffnung eines Hauptverfahrens in Österreich. Das vom vorläufigen Insolvenzverwalter Lucas Flöther beim Landgericht Korneuburg beantragte Sekundär-Insolvenzverfahren sei "teurer und komplizierter" als nötig, sagte Fairplane-Geschäftsführer Andreas Sernetz laut APA am Donnerstag in Wien.

Im Interesse aller Beteiligten komme es nun auf schnelle Rechtssicherheit an, damit der Kauf von Niki durch die British-Airways-Mutter IAG wie geplant über die Bühne gehen könne. Sernetz geht davon aus, dass ein österreichischer Masseverwalter kein Interesse daran hätte, den Deal platzen zu lassen. "Kein Masseverwalter wird den Verkauf blockieren."(red, 11.1.2018)