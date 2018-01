Die eigenen vier Wände, bei Freunden, bei der Familie oder nur ein Gefühl – wo "zu Hause" ist, entscheidet jeder für sich. Was heißt es für Sie?

Der Wunsch nach einem Bauwagen mit kleinem Ofen oder in einer neuen Heimat ankommen und dort ein neues Zuhause finden oder einfach nur zur Ruhe kommen – die Ansprüche an ein Zuhause sind unterschiedlich. Dennoch haben all die Vorstellungen eines gemeinsam: in Ruhe und Frieden leben. Die Band Feine Sahne Fischfilet porträtiert in ihrem Video von "Zuhause" Lebensrealitäten und damit die verschiedenen Formen von Zuhause:

Zuhause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit

Zuhause heißt, wenn die Angst der Freundschaft weicht

audiolith

Zuhause ist ein Gefühl, schreibt ein Twitter-User:

Zuhause ist kein Ort ....



....sondern ein Gefühl ❣️ — A&O (@AnOkinH) January 9, 2018

Aber was macht dieses Gefühl aus? Fest steht für die Band am Ende: "Jeder Mensch braucht ein Zuhause!"

Was bedeutet Zuhause für Sie?

Hat sich der Begriff für Sie im Laufe Ihres Lebens verändert? Gibt es mehr als nur ein Zuhause für Sie? (haju, 12.1.2018)