Chelsea 0:0 gegen Arsenal im Liga-Cup-Halbfinal-Hinspiel

Rückspiel am 24. Jänner im Emirates Stadium

London – Chelsea und Arsenal haben sich am Mittwochabend im Londoner Fußball-Derby neuerlich mit einem Unentschieden getrennt. Im Rennen um einen Platz im Finale des Ligacups ist nach dem torlosen Remis weiterhin alles offen, das Rückspiel geht am 24. Jänner im Emirates Stadium über die Bühne. Chelsea hatte im Hinspiel an der eigenen Stamford Bridge die besseren Momente, konnte aber kein Kapital schlagen.

Damit gab es im Prestigeduell zum dritten Mal in Folge keinen Sieger. In der laufenden Premier-League-Saison hatten die beiden Teams 0:0 und zuletzt vergangene Woche 2:2 gespielt. In der Meisterschaft ist Chelsea nach 22 Runden Dritter, Arsenal liegt nur auf Rang sechs.

Im ersten Ligacup-Halbfinale hatte Manchester City, das klar dominierende Team der aktuellen Spielzeit, 2:1 gegen den Zweitligisten Bristol City gewonnen. Die Entscheidung fällt in der Retourpartie am 23. Jänner, in der der Underdog Heimrecht hat. (APA; 10.1.2018)