Pornobilder für Parteijugend: Norwegischer Abgeordneter tritt zurück

Ulf Leirstein von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei nimmt sich "eine Auszeit"

Oslo – Ein Abgeordneter von Norwegens rechtspopulistischer Fortschrittspartei hat Berichten zufolge Pornobilder an junge Parteimitglieder geschickt. Am Mittwoch legte er seine Parteiämter vorläufig nieder. "Ich nehme mir eine Auszeit und lege meine Positionen auf Eis", erklärte Ulf Leirstein in einer Nachricht an den Fernsehsender NRK.

Der Sender hatte aufgedeckt, dass Leirstein mehrere E-Mails mit mindestens 55 pornografischen Bildern verschickt hatte. Unter den Adressaten sei auch ein zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alter Bub gewesen.

Der Parlamentarier entschuldigte sich laut NRK für seine "schlechte Urteilskraft" und erklärte, er habe eine Grenze überschritten. "Sowohl als Privatperson als auch als gewählter Vertreter ist das unakzeptabel", schrieb er demnach. Die E-Mails, die NRK vorliegen, stammen aus dem Jahr 2012. (APA, dpa, 10.1.2018)