Österreichischer Spieleprofi: Von Pokémon zum E-Sport

Daniel Schabasser spielt im "League of Legends"-Team Tickling Tentacles willhaben mit – über den E-Sport in der Alpenrepublik

Das erste Spiel, das Daniel Schabasser gespielt hat, war entweder "Pokémon" oder "The Legend of Zelda". Genau weiß er es nicht mehr. Jedenfalls war es der Anfang einer Leidenschaft, die den 23-jährigen gebürtigen Niederösterreicher noch heute packt. Er ist Teil des österreichischen E-Sports-Teams "Tickling Tentacles", welches Ende vergangenen Jahres Aufsehen erregte. Damals wurde bekannt, dass es vom Anzeigenportal willhaben gesponsert wird, dabei handelt es sich um das erste größere E-Sport-Sponsoring der letzten Jahre. E-Sports – professionelles Gaming – definiert Schabasser simpel: "Im Endeffekt spiele ich Computerspiele." Im besten Falle könne man damit auch noch Geld verdienen.

Gespielt wird "League of Legends" – ein Gigant im Bereich des E-Sports. In der vergangenen Weltmeisterschaft 2017 sollen etwa 60 Millionen Zuschauer mitgefiebert haben, wie zwei Teams aus jeweils fünf Spielern, vereinfacht erklärt, versucht haben, die gegnerische Basis zu zersprengen.

Überblick im Dschungel

Schabasser, der den Gamer-Tag "Bato" nutzt, übernimmt in seinem Team die mobile Rolle des "Junglers": Er versucht , seinen Teammitgliedern einen Überblick über die normalerweise verdeckte Karte zu verschaffen und sie gegen feindliche Spieler zu unterstützen. "Setrix", ein Mitspieler, entdeckte Schabasser vor etwa einem Dreivierteljahr bei einem gemeinsamen Spiel zufällig und fragte ihn, ob er für ein Turnier einspringen wolle – daraus ergab sich eine längerfristige Partnerschaft.

Lukrativer Unterhaltungssport

Mit Umsätzen von 696 Millionen US-Dollar im Jahr 2017, wie die Agentur newzoo schätzte, ist E-Sports international bereits ein lukrativer Unterhaltungssport. In Österreich befindet sich dieser aber noch in den Kinderschuhen. Teams, bei denen die Spieler hauptberuflich spielen und dafür auch entlohnt werden, gibt es keine. Und während die Profis in Ländern wie Deutschland oftmals in Gaming-Häusern zusammenziehen, um Trainings und Zusammenhalt zu fördern, existiert das Phänomen hierzulande hauptsächlich aufgrund des freien Interesses seiner Vertreter.

Allerdings könnte man meinen, es herrsche eine Aufbruchsstimmung – langsam scheint sich E-Sports auch in Österreich zu professionalisieren. "Es ist hier schwierig, aber es geht in die Richtung. Vielleicht nicht so schnell, wie man es als E-Sportler möchte, aber es verbessert sich und es springt auch immer mehr für die Spieler heraus", so Schabasser. Die nächsten 1-2 Jahre seien entscheidend für die Zukunft der Branche. "Wenn es passiert, dann jetzt. Tendenziell glaube ich, dass enormes Potenzial herrscht", zeigt sich Schabasser euphorisch. "Das könnte eine riesige Branche werden."

Sponsoring im fünfstelligen Bereich

Schabassers Team, Tickling Tentacles, konnte mit dem Vertrag mit willhaben eines der ersten größeren Sponsorings eines E-Sportsteams der letzten Jahre erhalten. Der Betrag liege im niedrigen fünfstelligen Bereich und käme dem Verein für Rechner, Bootcamps und Reisekosten zugute.

Das nächste große Ziel sei es, das kommende A1-ESL-eSports-Turnier, zu gewinnen. Der Wettbewerb, welcher von A1 und der dem E-Sportunternehmen ESL veranstaltet wird, startet noch im Jänner. Den größten Respekt hat Schabasser vor dem Team "Playing Ducks". "Das ist ein neues Team mit ausländischem Import. Zwei Litauer. Es wird gemunkelt, dass die ziemlich gut sind."

Und wie sieht es mit Zukunftsaussichten für den jungen Profispieler aus? "Man möchte natürlich so lange es geht als Spieler spielen", sagt der 23-jährige. "Solange es geht, solange man kann." (Muzayen Al-Youssef, 23.1.2018)