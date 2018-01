Familienbonus nur für Kinder im Inland: Experten sind skeptisch

Den Bonus auf in Österreich lebende Kinder zu beschränken ist mit dem Europarecht nicht vereinbar, sagen Juristen

Wien – Dass es beim Familienbonus ein "Austria first"-Prinzip geben könnte, dass also im Ausland lebende Kinder leer ausgehen sollen, scheint nur ein frommer Wunsch der türkis-blauen Regierung zu sein. Experten halten das Ansinnen, den Bonus auf in Österreich lebende Kinder zu beschränkten, für wenig realistisch.

orf Beitrag aus der ZiB 1 am Mittwoch.

Schließlich gelte auch in Österreich das durch eine EU-Richtlinie verankerte Prinzip, dass Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern hier in Bezug auf Steuerrecht und Sozialleistungen gleichgestellt werden müssen. Ausnahmen sind nur in ganz wenigen Fällen möglich.

"Kein Rechtfertigungsgrund"

"Ich sehe hier keinen Rechtfertigungsgrund", sagt Europarechtler Walter Obwexer von der Universität Innsbruck zum STANDARD. Zumal es sich um Menschen handelt, die zuvor ins System eingezahlt haben.

Dazu kommt, dass der Europäische Gerichtshof bereits in einer anhängigen Rechtssache eine Klarstellung in der Frage getroffen hat, wie Steuerberater Gottfried Schellmann zum STANDARD sagt. Demzufolge ist es egal, wo ein Kind lebt: Solange ein Arbeitnehmer fast sein gesamtes Einkommen im Beschäftigungsstaat erzielt, hat die Familie in jedem Fall Anspruch auf ein bestimmtes soziales oder steuerliches Recht.

"Auf die Finger klopfen"

Ähnlich argumentiert Europarechtler Franz Leidenmühler von der Uni Linz. Er glaubt, dass die EU-Kommission Österreich schon sehr bald nach Inkrafttreten des Bonus "auf die Finger klopfen wird" – also ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen wird. Im Finanzministerium heißt es dazu nur, man arbeite an einer europarechtskonformen Lösung.

Der Familienbonus ist jedenfalls nicht die erste Materie, die aus europarechtlicher Sicht umstritten ist. Wie berichtet, plant die türkisblaue Koalition auch bei der Familienbeihilfe, dass im Ausland lebende Kinder in der Regel schlechter gestellt werden als im Inland lebender Nachwuchs. Konkret wird die Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten des Staates angepasst, in dem das Kind lebt. Heißt konkret: Für Kinder, die in Osteuropa leben, gibt es weniger Geld, für Kinder in wohlhabenderen Staaten wie der Schweiz oder Schweden bekommen die Eltern hingegen eine höhere Familienbeihilfe.

Expertenstreit

Die Regierung beruft sich in Sachen Indexierung auf ein Gutachten des Arbeitsrechtlers Wolfgang Mazal, andere Experten wie die bereits erwähnten Europarechtler Leidenmühler und Obwexer oder auch der Arbeitsrechtler Franz Marhold halten hingegen auch dieses Vorhaben der laut Koalitionsprogramm proeuropäischen Regierung für mit Unionsrecht nicht vereinbar. (go, sterk, 10.1.2018)