TV- und Radiotipps für Donnerstag, 11. Jänner

Diana, Mieten unbezahlbar, Am Schauplatz über Online-Stars, The Book of Eli – Der letzte Kämpfer und Im Brennpunkt über den hochgiftigen Elektronikfriedhof ToxiCity

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Vienna Autoshow und Ferienmesse – die Highlights Am Wochenende findet in Wien wieder der Automobilsalon statt. Wie sehr muss ein Auto noch gefallen? Oder geht es längst nur noch um Wirtschaftlichkeit und Abgasnormen? Bei der Ferienmesse werden die Urlaubstrends des Jahres 2018 präsentiert, die Sendung gibt einen Überblick. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Mieten unbezahlbar – Wie der Brexit Wohnen in Europa teurer macht Seit dem Brexit-Referendum gewinnt Frankfurt immer mehr an Bedeutung; Banken richten ihren Blick von der Themse an den Main, wollen rund 10.000 Arbeitsplätze dorthin verlagern. Doch schon jetzt wächst Frankfurt jedes Jahr um etwa 15.000 Menschen. Steigende Mieten und Wohnungsmangel machen das Leben in der Stadt für viele zu teuer. Bis 20.15, Arte

20.15 PRINZESSIN DER HERZEN

Diana (USA 2013, Oliver Hirschbiegel) Der Film schildert die letzten zwei Jahre im Leben der Prinzessin von Wales. Im Mittelpunkt steht ihre Beziehung zu Dodi Al-Fayed. Mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Bis 22.25, ATV 2

foto: concorde filmverleih gmbh

21.00 MAGAZIN

Scobel: Der Ego-Kult Ist die Selbstoptimierungswelle die neue Sinnstiftung? Wozu tun wir das? Überholt das Ich-Prinzip das Wir-Prinzip? Gäste dazu bei Gert Scobel: Soziologin Greta Wagner, Neurobiologe Gerald Hüther und Psychologin Bärbel Wardetzki.

Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Helden von heute – die schnelle Welt der österreichischen Online-Stars Eine Reportage über junge Menschen, die vom Kinderzimmer aus reich und berühmt geworden sind. Alfred Schwarzenberger dokumentiert den täglichen Kampf österreichischer Internetstars um Anerkennung und Zuneigung ihrer Fans. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: ToxiCity – Der hochgiftige Elektronikfriedhof Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher: Unmengen an Altgeräten werden zu Elektroschrott und von Industrie- und Entwicklungsländern illegal nach Ghana verschifft. Dieser Müll landet in Agbogbloshie, der weltgrößten Elektromülldeponie. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Arbeitslose unter Druck: Beginnt jetzt der Sozialabbau? Gäste dazu bei Michael Fleischhacker sind Christoph Matznetter (Sozialsprecher der SPÖ), Martin Risak (Arbeits- und Sozialrecht, Universität Wien), der deutsche Unternehmer Wolfgang Grupp und Kinderhelferin Margarete Rechberger. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Durchbruch oder Abbruch – Regierung verzweifelt gesucht! Darüber diskutieren Gesine Schwan (SPD), Michael Fuchs (CDU), Robert Habeck (B'90/Grüne), Robin Alexander (Die Welt) und Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen. Bis 0.30, ZDF

22.25 DISKUSSION

Inside Brüssel Wie wird Österreichs neue Regierung von Brüssel aus gesehen? Wie viel darf die EU kosten? Mit Peter Fritz diskutieren EU-Abgeordnete Karin Kadenbach (SPÖ), Pascal Arimont (Europäische Volkspartei, Belgien), Catherine Martens (Deutsche Welle), Rik Winkel (Het Financieele Dagblad, Niederlande). Bis 23.15 ORF 3

22.25 ENDZEITSTIMMUNG

The Book of Eli – Der letzte Kämpfer (USA 2010, Albert Hughes, Allen Hughes) Nach einem apokalyptischen Krieg wurde die Erde in ein Ödland verwandelt. Der schweigsame Wanderer Eli ist einer der wenigen Überlebenden, die die Welt in ihrem früheren Zustand kannten. Denzel Washington spielt den Heilsbringer. Bis 0.10, 3sat

foto: ard/3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Mit 1) Neuer Finanzminister: Zahlenspiele und Visionen. 2) Arbeit, Pensionen und Co: Das ändert sich im neuen Jahr. 3) Autotrends: weniger Abgase, mehr Sicherheit Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Bei Barbara Stöckl nehmen Kabarettist Robert Palfrader, Unternehmerin und Fußballpräsidentin Diana Langes-Swarovski, Schriftsteller Helge Timmerberg und Schauspielerin Ronja Forcher Platz. Bis 0.05, ORF 2