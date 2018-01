Vassilakou kündigt trotz City-Befragung Öffnung der Anrainerparkplätze an

Die Wiener Stadträtin schickte den Innenstadt-Bewohnern Infos über eine "bevorstehende Änderung"

Wien – Die Wiener Innere Stadt hält derzeit eine Bürgerbefragung über das Anrainerparken ab. Die Bewohner sollen entscheiden, ob sie für oder gegen die Öffnung der reservierten Parkplätze für Unternehmer sind. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) dürfte das Ergebnis wenig beeindrucken. Sie hat nun ein Infoschreiben verschickt, in dem von einer "bevorstehenden Änderung" die Rede ist.

In dem zweiseitigen Schreiben, das an alle Haushalte im 1. Bezirk ging, möchte die Stadträtin "über die bevorstehende Änderung der derzeitigen Regelung betreffend AnwohnerInnenparkplätze informieren". Dabei geht es um die von Vassilakou vorgesehene Öffnung der exklusiven Anrainerparkplätze – sie machen derzeit 20 Prozent aller Stellplätze in der Innenstadt aus – für Handwerksbetriebe und Sozialdienste an Werktagen zwischen 8 und 16 Uhr.

Bitte um Verständnis

Die Ressortchefin spricht von einer "vernünftigen Lösung", mit der "sowohl den Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner als auch den Interessen der Wiener Wirtschaft Rechnung getragen wird". Denn Maler, Installateure, Tischler etc. müssten Geräte und Material transportieren und seien daher auf Parkplätze in Gehdistanz zu ihren Kunden angewiesen, argumentiert Vassilakou in ihrem Brief, in dem sie die Bewohner auch "um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung für diesen Weg des Ausgleichs" bittet.

Hintergrund der Causa ist ein inzwischen monatelanger Clinch der ÖVP-geführten Bezirksvorstehung mit Vassilakou. Diese hatte im Frühjahr 2017 mit Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck – ein Parteikollege von City-Chef Markus Figl – paktiert, dass Anrainerparkplätze zwischen 8.00 und 16.00 Uhr auch anderen Fahrzeugen zur Verfügung stehen sollen. Vor allem die Innenstadt protestierte heftig. Zuletzt kam von Vassilakou eben jenes Kompromissangebot, die betreffenden Stellplätze lediglich für Unternehmer und Sozialdienste zu öffnen.

Bis 22. Jänner werden Bürger befragt

Für die Innenstadt ist das aber ebenfalls ein No-go, weshalb im Bezirksparlament eine Bürgerbefragung beschlossen wurde. Sie läuft seit Montag und noch bis 22. Jänner. Andere Bezirke wie etwa die ÖVP-dominierte Josefstadt, die auch nicht allzu begeistert von Vassilakous Vorstoß waren, haben auf eine solche allerdings verzichtet.

ÖVP-City-Chef Markus Figl ist vom jetzigen Schreiben der Stadträtin jedenfalls mäßig begeistert. Er freue sich über ihre Argumente, damit sich die Bezirksbewohner ein möglichst objektives Bild machen können, ließ er wissen – aber: "Andererseits finde ich es sehr schade, dass Maria Vassilakou mit ihrem Brief den Leuten wissentlich Sand in die Augen streut." Denn statt eines Ausgleichs handle es sich bei der Öffnung um eine "einseitige Verschlechterung", da die Schaffung der Anrainerparkplätze ursprünglich ja den Wegfall von Parkplätzen durch immer mehr Schanigärten kompensieren habe sollen.

Außerdem würden im Fall der Flexibilisierung neben Sozialdiensten nicht nur Handwerker, sondern alle Betriebe mit Unternehmerparkpickerl – laut Figl 15.000 Fahrzeuge – die reservierten Flächen beanspruchen dürfen.

Laut Sprecher nur Meinungserhebung

Ein Sprecher Vassilakous bekräftigte, dass man hier einen guten Kompromiss zwischen Bewohnern und Wirtschaft gefunden habe. Man wolle mit dem Schreiben die Beweggründe dafür darlegen. Gleichzeitig meinte er, dass die Bezirksbefragung keine rechtlich bindende Wirkung habe, sondern lediglich eine Art Meinungserhebung sei. Ob die Öffnung also ungeachtet des Ergebnisses also jedenfalls verordnet werde? "Ja, so ist es vorgesehen." (APA, 10.1.2018)