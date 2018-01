20-Jährige will Game "Tetris" heiraten

Objektsexuelle möchte nach ihrem Studium das Spiel ehelichen

Nach dem Fall der objektsexuellen Schwedin Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer, die behauptete, mit der Berliner Mauer verheiratet zu sein, gibt es nun eine Frau aus Florida, die das Game "Tetris" heiraten möchte. Noorul Mahjabeen Hassan heißt die 20-Jährige, die lieber Fractal Tetris Huracan genannt werden möchte. Sie spielt laut eigenen Angaben täglich 12 Stunden Tetris auf Websites, ihrem Smartphone oder Gameboy.

"Tetris ist wunderschön"

Die Frau sagt von sich selbst, dass sie regelmäßig mit Tetris-basierten Objekten kuschelt. Darunter Cartridges und Polster. "Tetris ist wunderschön. Es handelt von Perfektion und stimuliert den Verstand. Ich fühle mit Tetris das, was Menschen in Beziehungen fühlen", sagte die 20-Jährige über ihr Lieblingsspiel. "Ein großer Teil der Beziehung macht die Zufriedenheit aus, die ich beim Abräumen von Reihen empfinde", fügte sie hinzu.

inside edition Die 20-jährige Fractal Tetris Huracan will ihr Lieblings-Game nach dem Studium heiraten.

Erst nach Abschluss des Studiums

Heiraten möchte die Studentin erst nach Abschluss ihres Studiums. Unterdessen zeigt die junge Frau ihre Zuneigung zu dem Spiel mittels Kleidung und Dekoration. In ihrem Zuhause finden sich etwa "Tetris"-Lampen und Polster, sie selbst trägt zudem eine Kette mit Bauklötzen des Games und T-Shirts. Die Zuneigung zu dem Game können viele Menschen nicht nachvollziehen. Sie soll regelmäßig verspottet werden und auch ihre Familie versteht sie nicht.

Zuvor Zuneigung zu Taschenrechner

Allerdings hat Fractis Tetris Huracan bereits eine Vergangenheit mit anderen Objekten, für die sie eine gewisse Obsession entwickelte. So soll sie laut eigenen Angaben Gefühle für einen Taschenrechner, iPods, Einbahnschiene und Laufbändern. Früh merkte die 20-Jährige, dass sie anders war – sie fand allerdings Unterstützung in diversen Foren, in denen sich Objektsexuelle austauschen können. (red, 10.01.2018)