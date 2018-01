Schwedens Telekomkonzern Tele2 übernimmt Kabelfirma

Wollen sich damit Festnetz und Kabelangebote ins Haus holen – Eine ähnliche Strategie fuhr Deutsche Telekom mit dem Kauf von UPC Österreich

Der schwedische Telekomkonzern Tele2 will sich mit der Übernahme von Com Hem Festnetz und Kabelangebote ins Haus holen. Ziel sei es, künftig Mobilfunk-, Fernseh- und Festnetzangebote aus einer Hand anzubieten, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit.

Eine ähnliche Strategie fährt auch die Deutsche Telekom, deren österreichische Tochter zuletzt die Sparte UPC Austria vom Kabelnetzbetreiber Liberty Global kaufte, um entsprechende Bündel-Angebote stemmen zu können.

Deal

Im Rahmen des Zukaufs erhalten die Com-Hem-Eigner einen Anteil von 26,9 Prozent an dem fusionierten Konzern sowie eine Barzahlung von umgerechnet 672 Millionen Euro. Die schwedische Investmentfirma Kinnevik soll mit einem Anteil von mehr als 27 Prozent größter Aktionär werden. Während sich das Tele2-Papier an der Stockholmer Börse zum Handelsstart kaum bewegte, stiegen die Com-Hem-Aktien um mehr als zehn Prozent. (APA, 10.1.2018)