Ikea-Inserat mit Schwangerschaftstest: Kinderbett zum halben Preis

Bei einem positiven Test erscheint ein geringerer Preis in der Magazinanzeige

Stockholm – Ikea bewirbt in seinem Heimatland Schweden gerade das Kinderbett "Sundvik" – jedoch mit einer Besonderheit: Die in der Frauenzeitschrift "Amelia" abgedruckte Anzeige ist gleichzeitig ein Schwangerschaftstest. Am unteren Rand der Seite befindet sich ein Streifen mit dem Hinweis "Pee here". Kommt das Material mit dem Urin einer schwangeren Frau in Kontakt, erscheint unter dem regulären Preis von 995 Kronen ein geringerer von 495 Kronen.

"Wir haben einen normalen Schwangerschaftstest als Ausgangspunkt genommen", erklärte die verantwortliche schwedische Agentur Åkestam Holst dem Branchenmedium "Adweek". Um ihn in das Format einer einseitigen Printanzeige zu bringen, beauftragte die Agentur Mercene Labs. "Die Auswahl der Materialien und die Kontrolle des Kapillarflusses waren zentral für das Projekt", beschreibt die Agentur die technischen Herausforderungen. (red, 10.1.2018)