Schild in Flachau Zweite hinter Shiffrin

Nach erstem Lauf führende Salzburgerin muss sich bei Nachtslalom nur Saison-Dominatorin aus den USA geschlagen geben – Vier Österreicherinnen in den Top Ten

Flachau – Bernadette Schild hat ihren ersten Weltcup-Sieg verpasst, jubelte beim Nachtslalom von Flachau jedoch über Platz zwei hinter Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin – die 22-Jährige hält nach ihrem Triump vom Dienstag bereits bei Saison-Sieg Nummer zehn.

In 1:50,86 Minuten lag Shiffrin am Ende 0,94 Sekunden vor Schild, die nach dem ersten Durchgang noch vor der US-Amerikanerin geführt hatte. Das Stockerl komplettierte die Schwedin Frida Hansdotter (+1,43), die ihren 16 Zweiten nun den zehnten dritten Platz im Weltcup folgen ließ.

Schild, die derzeit konstanteste Torlauf-Artistin des ÖSV wusste im ersten Lauf den Vorteil der Startnummer eins auf einer nach Regen aufgeweicher Piste perfekt auszunützen. "Das ist total überraschend, es war eine gute Fahrt", sagte die 28-Jährige im Ziel. Eigentlich bevorzugt sie steile Hänge und harten Untergrund – beides lag in Flachau nicht vor. "Ich habe in Kranjska Gora gezeigt, was ich drauf habe."

In der Entscheidung sah Schild Shiffrins erwarteten Traumlauf. Sie habe dann beschlossen, mit etwas mehr Sicherheitsreserve ihren Spitzenplatz abzusichern, so die Salzburgerin im Ziel. Sie sei mit Platz zwei sehr glücklich. Immerhin stellte Schild damit ihr bisher bestes Weltcup-Resultat ein. Sie war vor fünf Jahren in Lenzerheide ebenfalls Zweite gewesen.

Shiffrin hingegen, die nunmehr 41 Weltcup-Siege auf dem Konto hat, adelte Schild indirekt. Sie habe sich, so Shiffrin, im Finale am wunderbaren ersten Lauf der Konkurrentin orientiert: "So musst du es auch machen."

Das junge ÖSV-Slalomteam zeigte sich insgesamt bestens in Schwung. Neben Schild fuhren weitere drei Österreicherinnen unter die besten Zehn. Katharina Truppe (21) schaffte als Fünfte (+2,67) ihr bisher bestes Weltcup-Resultat, nur vier Hundertstel fehlten auf die viertplatzierte Nina Loeseth aus Norwegen. Katharina Liensberger (20) landete wie zuletzt in Zagreb an der achten Stelle (+2,91), Katharina Gallhuber (20) wurde Zehnte (3,24).

Michaela Kirchgasser dagegen schied bei ihrem letzten Auftritt bei Heimrennen in Flachau nach einem Fahrfehler aus. (red, 9.1. 2018)

Ergebnis: Slalom in Flachau