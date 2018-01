Bernadette Schild führt in Flachau

Salzburgerin lässt mit Bestzeit im ersten Durchgang des Nachtslaloms Saison-Dominatorin Shiffrin hinter sich

Flachau – Bernadette Schild ist auf Kurs zu ihrem ersten Sieg im Ski-Weltcup. Die Salzburgerin fuhr am Dienstag beim Nachtslalom in Flachau mit 55,61 Sekunden die Bestzeit und liegt damit vor Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin (+0,37) in Führung. Seit 31 Rennen hat keine Österreicherin mehr einen Slalom gewinnen können. Auf Platz drei folgt die Schwedin Frida Hansdotter, ihr fehlen 74 Hundertstel auf Schild.

Die derzeit konstanteste Torlauf-Artistin des ÖSV wusste den Vorteil der Startnummer eins auf einer nach Regen aufgeweicher Piste perfekt auszunützen. "Das ist total überraschend, es war eine gute Fahrt", sagte die 28-Jährige im Ziel. Eigentlich bevorzugt sie steile Hänge und harten Untergrund. "Ich habe in Kranjska Gora gezeigt, was ich drauf habe."

In Slowenien hatte Schild vor zwei Tagen im zweiten Durchgang die schnellste Zeit hingelegt, wurde am Ende Fünfte. Von Shiffrin, die in dieser Saison bereits neun Rennen gewonnen hat, erwartet sie im Finale ein "Feuererwerk". Sie habe sich ein paar Fehler geleistet, sagte die US-Amerikanierin über ihren ersten Lauf. Das sei nicht zufriedenstellend. Die Bedingungen? "Besser als erwartet."

Katharina Truppe liegt als zweitbeste Österreicherinauf dem achten Rang, ihr Rückstand ist bereits beträchtlich (+2,13). Mit Katharina Gallhuber (12), Carmen Thalmann (16.), Katharina Liensberger (17.) und Julia Grünwald (29.) schafften weitere vier ÖSV-Athletinnen die Qualifikation für das Finale (ab 20.45 Uhr).

Michaela Kirchasser dagegen schied bei ihrem letzten Auftritt bei Heimrennen in Flachau nach einem Fahrfehler aus. (red, 9.1. 2017)