ÖBB setzt Werbekampagne "Da für mich" fort

Umsetzung kommt wieder von FCB Neuwien, auch Christoph Fälbl und Ciro de Luca fahren wieder mit

Wien – Die Herbst-Kampagne der ÖBB geht in die Verlängerung. "Ziel der Kampagne ist es, die Verfügbarkeit und die Ausführungen der Sparschiene, also Österreich, Europa und Nightjet, in den Fokus zu stellen und die Lust am Reisen zu wecken. Um die Marktdurchdringung der Kampagne zu steigern, setzen wir im Onlinebereich auf die bereits erprobten Geo Localised Ads, auch im Print- und Out-of-Home-Bereich werden regionsspezifische Mutationen eingesetzt", sagt Nina Walter-Broskwa, Leiterin Marketing & Kommunikation im ÖBB Personenverkehr.

foto: oebb

Mit von der Partie waren auch diesmal wieder die beiden ÖBB-Testimonials Christoph Fälbl und Ciro de Luca. Letzterer erhielt, wie schon bei der Herbstkampagne, mit Ehefrau Nadine und Sohn Leonardo Unterstützung aus der eigenen Familie.

Kampagnen-Start am 10. Jänner

Die Kampagne startet am 10. Jänner 2018 und kommt in TV, Hörfunk, Print, Out-of-Home, Online und in Social-Media-Kanälen zum Einsatz. Konzipiert und entwickelt wurde die Kampagne von der langjährigen ÖBB-Agentur FCB Neuwien. (red, 9.1.2017)