Acht Verletzte bei Akku-Brand in Zürcher Apple Store

Experten sollen Ursache ermitteln – Angestellte verhinderten Schlimmeres

Wegen eines überhitzten und qualmenden iPhone-Akkus ist am Dienstag ein Apple Store in Zürich evakuiert worden. Wie die Schweizer Polizei mitteilte, wurden bei dem Vorfall im Stadtzentrum acht Menschen leicht verletzt. Darunter war ein Angestellter des Geschäfts, der versuchte, den überhitzten Akku auszubauen und sich dabei an den Händen verbrannte.

Brand mit Sand eingedämmt

Das Geschäft sei evakuiert worden, etwa 50 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach verhinderte das Personal im Geschäft Schlimmeres, indem es Quarzsand auf den qualmenden Akku warf, um den Rauch einzudämmen. Forensik-Experten leiteten Ermittlungen dazu ein, wie es zu der Überhitzung kommen konnte. (APA, 09.01.2017)