Britischer Minister beklagt Austrittsvorbereitung der EU

Brief an May: Kommission bereite Unternehmen auf harten Brexit vor

London/Brüssel – Der britische Brexit-Minister David Davis hat sich in einem Brief an seine Premierministerin darüber beschwert, dass die EU-Kommission Unternehmen auf einen harten Austritt des Landes aus der Europäischen Union vorbereite. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass Davis rechtlich prüfen lassen will, ob die EU damit die Rechte Großbritanniens als Noch-EU-Staat verletze.

Das Schreiben an Premierministerin Theresa May wurde zuerst von der "Financial Times" veröffentlicht, seine Echtheit am Dienstag vom Brexit-Ministerium bestätigt.

In dem Schreiben wirft Davis der EU vor, Verträge für den Fall infrage zustellen, dass es keine Brexit-Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt. Damit würden britische Interessen verletzt. Als Beispiel werden Hinweise von EU-Institutionen an Unternehmen genannt, wonach Großbritannien nach einem Austritt als Drittland zu betrachten sei. Dabei werde nicht darauf hingewiesen, dass Großbritannien eine Übergangsperiode und Handelsvereinbarungen erreichen wolle, beklagt Davis.

EU weist Kritik zurück

Die EU-Kommission wies die Kritik zurück. "Wir sind überrascht, dass Großbritannien überrascht ist, dass wir uns auf ein Szenario vorbereiten, welches von der britischen Regierung selbst angekündigt wurde", sagte ein Kommissionssprecher. Schließlich habe die britische Premierministerin May im September gesagt, dass kein Ausstiegsabkommen besser sei als ein schlechtes.

Die britische Regierung bereitet sich nach eigenen Angaben auf alle Optionen vor, auch auf einen harten Brexit ohne Vereinbarung mit der Europäischen Union. EU-Unterhändler Michel Barnier hat wiederholt davor gewarnt, dass ein harter Brexit sowohl für Unternehmen und den Handel als auch für die Menschen mit Härten verbunden wäre.

May stärkt Pro-Brexit-Lager

Premierministerin Theresa May stärkt bei der Umbildung ihrer Regierung das Lager der Brexit-Befürworter. Sie berief am Dienstag die einflussreiche EU-skeptische Abgeordnete Suella Fernandes zur Staatssekretärin im Brexit-Ministerium. Fernandes führt eine Gruppe von konservativen Parlamentariern, die sich für einen umfassenden Abschied des Königreichs von der EU aussprechen. Welche Rolle genau sie im Ministerium übernehmen soll, blieb zunächst unklar. May hatte am Montag eine Reihe von Kabinettsposten neu besetzt, in den Schlüsselressorts aber keine personellen Veränderungen vorgenommen.