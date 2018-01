Giuliana Farfalla ist erstes Transgender-Model am "Playboy"-Cover

Chefredakteur Florian Boitin: "In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau"

München – Erstmals in der Geschichte des deutschen "Playboy" hat das Männermagazin eine Transsexuelle auf dem Titel. Vor dem Start des RTL-Dschungelcamps – sie ist eine der diesjährigen Kandidatinnen – zog sich Giuliana Farfalla (21), die in der vergangenen Staffel der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" zu sehen war, für die Zeitschrift aus. Die neue Ausgabe erscheint am 11. Jänner.

Geboren wurde Farfalla 1996 im Breisgau als Pascal Radermacher. Sie ist die erste von RTL bestätigte Kandidatin des diesjährigen Dschungelcamps ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), das am 19. Jänner losgeht.

Geschlechtsanpassung mit 16

Laut "Playboy"-Mitteilung würde sich Farfalla wünschen, als Frau erfolgreich zu sein, nicht als Transgender-Model. Bereits mit ihrer Teilnahme an Heidi Klums Casting-Format habe sie anderen Transgendern und Transsexuellen Mut machen wollen. Nachdem sie sich nach eigenen Worten schon als Kind "im falschen Körper" gefühlt habe, vollzog sie mit 16 auch den Schritt zur Frau mit einer Geschlechtsanpassung.

"Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin sagte: "Giuliana Farfalla mag die erste Transsexuelle überhaupt auf dem Titel des deutschen "Playboy" sein. In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau." D

as Magazin sehe sich mit seinem neuen Titelmodel "ganz in der Tradition von Gründer Hugh Hefner, der sich zeitlebens für die Freiheit des Einzelnen stark gemacht hat und entschlossen gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Intoleranz eingetreten ist". (APA, 9.1.2018)