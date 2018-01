Modric zahlt eine Million Euro Steuern nach

"El Mundo": 32-Jähriger will seinen guten Willen zeigen und einer möglichen Gefängnisstrafe entgehen

Madrid – Der kroatische Fußballstar Luka Modric von Real Madrid hat sich Medienberichten zufolge mit den spanischen Finanzbehörden auf eine Steuernachzahlung von fast einer Million Euro geeinigt. Damit wolle der 32-Jährige seinen guten Willen zeigen und einer möglichen Gefängnisstrafe entgehen, berichtete die Zeitung "El Mundo". Noch am Dienstag sollte Modric vor Gericht erscheinen.

Der Mittelfeldspieler, der seit 2012 bei den "Königlichen" unter Vertrag steht, war im November ins Visier der spanischen Behörden gerückt. Ihm wurde vorgeworfen, in den Jahren 2013 und 2014 fast 900.000 Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Bei den Geldern soll es sich um Einnahmen aus Bildrechten handeln, die über eine Briefkastenfirma in Luxemburg am Fiskus vorbeigeschleust worden seien. (APA; 9.1.2018)