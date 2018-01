Football-EM 2018 auf unbestimmte Zeit verschoben

Turnier mit Österreich hätte in Frankfurt stattfinden sollen

Wien – Die im heurigen Juli in Frankfurt geplante Europameisterschaft im American Football ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Dafür sei die unübersichtliche Lage um die Anerkennung als offizielle EM durch den Internationalen Verband (IFAF) verantwortlich, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des österreichischen Verbandes.

Man bemühe sich hinter den Kulissen um eine Lösung, die EM werde aber wohl frühestens 2019 stattfinden können, hieß es weiter. (APA; 9.1.2018)