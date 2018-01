Bayerische Landtagswahl soll am 14. Oktober stattfinden

Fünf Wochen nach Sommerferien in dem deutschen Bundesland und eine Woche nach Ende des Oktoberfests

München – Bayern wählt seinen neuen Landtag voraussichtlich am 14. Oktober. Diesen Termin fünf Wochen nach den bayrischen Sommerferien und eine nach Ende des Oktoberfests schlage die Staatsregierung den im Landtag vertretenen Parteien vor, teilte die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.

Spitzenkandidat der CSU ist Finanzminister Markus Söder, den die Fraktion bereits im Frühjahr zum Nachfolger von Ministerpräsident Horst Seehofer wählen will. Die CSU konkurriert im konservativen Lager mit den im Parlament vertretenen Freien Wählern sowie mit der FDP und der AfD, bei deren Einzug in den Landtag die Alleinregierung der CSU infrage steht. Die SPD zieht mit ihrer Landesvorsitzenden und Bundes-Vizechefin Natascha Kohnen an der Spitze in den Wahlkampf.

Die CSU, die im Freistaat bisher allein regiert, fürchtet um ihre absolute Mehrheit. In jüngsten Umfragen erreichte die CSU knapp 40 Prozent der Stimmen. Die SPD kam zuletzt auf 15, die AfD auf zwölf, die Grünen auf zehn bis zwölf, FDP und Freie Wähler jeweils auf sieben Prozent. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte die CSU 47,7 Prozent der Stimmen geholt. SPD, Freie Wähler und Grüne bilden die Opposition. AfD und FDP sind bisher nicht im bayrischen Parlament vertreten. Außer in Bayern wird in diesem Jahr auch im deutschen Bundesland Hessen ein neuer Landtag gewählt. (APA, Reuters, 9.1.2017)