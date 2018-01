Stier-Hoden für Festmahl sammeln: Absurde Missionen in "Far Cry 5"

Einblick in kommendes Open-World-Game gewährt – soll ähnliche Kuriositäten mit sich bringen

Am 27. März erscheint Ubisofts "Far Cry 5". In dem Open-World-Game schlüpft man in die Rolle eines Sheriffs und kämpft gegen eine rechtsextreme, militarisierte Sekte in den USA an. Bereits vorab gab es Aufregung um das Setting in dem Game, es sei "zu antiamerikanisch" beklagten einige US-Spieler. Eine Petition sollte die Veröffentlichung des Spiels stoppen, immerhin 2.400 Unterschriften konnte diese sammeln.

gamesradar Diese Neben-Mission, in der man Stier-Hoden für ein Festmahl sammeln muss, wird Teil von "Far Cry 5" werden.

Rinder-Hoden sammeln für Festmahl

Nun wurde eine Neben-Mission öffentlich, die auch Tierfreunde verärgern dürfte. In dieser müssen nämlich Rinder-Hoden für eine Mahlzeit gesammelt werden. Für ein Volksfest steht die Speise am Programm und in der Nähe gibt es eine große Farm mit einigen Stieren. Der Spieler muss sich somit dort hinbegeben und etliche Rinder erschießen.

Zuhauf Absurditäten in Planung

In einem Interview mit dem Branchenmedium Games Radar betonte Ubisoft-Producer Dan Hay, dass dies nicht die einzige Absurdität im Spiel sein soll. "Das Game ist riesig und wir wollen, dass man eine Vielzahl an unterschiedlichen Erfahrungen hat. An der einen Stelle erlebt man etwas Rührendes und an anderer Stelle etwas Verrücktes – somit wird man ständig überrascht", sagte Hay.

Was "Far Cry 5" anders macht

Gegenüber den Vorgängern soll mit "Far Cry 5" zudem ein Teil der Serie geschaffen werden, der kein einheitliches Stimmungsbild mit sich bringt. "In vorangegangenen Titeln wussten wir genau, wo zu welchem Zeitpunkt die Spieler sein werden. Bei diesem Teil wollen wir, dass man die Welt komplett eigenständig erforscht und somit eine unterschiedliche und einzigartige Spiele-Erfahrung hat", betonte der Producer ferner. (red, 09.01.2018)