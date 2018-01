Kia Stinger: Kia kann auch anders

Mit dem neuen Gran Turismo, dem Stinger, setzt Kia auf Hinterradantrieb – das Topmodell hat sogar Allrad

Wien/Kärnten – Der Herr im Opel an der Kreuzung neben mir bedeutete mir, die Fensterscheibe runterzulassen. "Boah, tolles Auto. Wunderschön! Wasisndas?"

Ich räusperte mich. "Kia."

Ratlosigkeit im Opel. "Kia?"

Ich nickte entschlossen.

"Aha." Pause. "Trotzdem schön", sagte der Opel. "Sieht man gar nicht, dass das ein Kia ist."

foto: andreas stockinger Eine elegante Limousine, ein Gran Turismo von Kia, ja, wirklich, Kia. Der Stinger kann gut, schnell, alles, was teuer ist, ist aber nicht (so) teuer.

Aber ja, so schaut Kia jetzt aus. Zumindest der Stinger. Die Koreaner haben in diesen Kia alles hineingepackt, was gut, schön und teuer ist, haben Anleihen von den großen Marken genommen, man könnte glauben, hier steht ein Porsche, Mercedes oder Maserati.

foto: andreas stockinger Auch das Heck ist sportlich gezeichnet.

Das Stinger-Topmodell GT, in dem ich die Weihnachtsfeiertage verbringen durfte, schaut nicht nur so aus, sondern kann auch. Angetrieben wird der GT von einem V-Sechszylinder mit 3,3 Litern Hubraum und Turbo, das ergibt 370 PS und ein Drehmoment von 510 Newtonmetern. Allradantrieb ist hier serienmäßig. Wie auch eine unglaublich vielfältige und luxuriöse Ausstattung, elektrische und beheizbare (oder auch kühlbare) Ledersitze, ein beheizbares Lenkrad, ein Navi mit 8-Zoll-Display, ein Head-up-Display, adaptiver Tempomat mit Spurhalteassistenten, Rückfahrkamera, Fernlichtassistent und 18-Zoll-Felgen. Und natürlich die Kia-Garantie von sieben Jahren.

foto: andreas stockinger Der Innenraum des Stinger.

Das gibt es sonst um diesen Preis nirgendwo. Die Topvariante GT kommt in Österreich auf knapp 63.000 Euro.

Schon der stilvoll geformte Autoschlüssel ist in feines Leder gefasst, das gilt irgendwie für den ganzen Wagen. Und der Sechszylinder taucht tatsächlich gewaltig an. Lässt sich aber auch sehr gemütlich fahren, das ist wahrscheinlich die überzeugendste Stärke. Die Fahrwerksabstimmung ist ein wenig unentschlossen zwischen Komfort und Sportlichkeit, da spürt man gelegentlich die Straße dort, wo man es nicht will. Das Fazit ist dennoch ein sehr positives, der Stinger ist ein tolles Auto für einen unschlagbaren Preis in dieser Liga. (Michael Völker, 18.1.2018)