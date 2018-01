Weitere Festnahme nach Kindstötung in Wiener Spital

Der Großvater ist wegen Missbrauchsverdachts in Haft. Er soll die vierjährige Schwester des getöteten Buben missbraucht haben

Wien – Im Fall des in einem Wiener Spital getöteten Babys hat es am Wochenende eine weitere Festnahme gegeben. Der Großvater des Buben wurde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs der vierjährigen Schwester in Untersuchungshaft genommen, gab die Staatsanwaltschaft bekannt. Darin dürfte das Motiv der Mutter für ihre Tat liegen.

Laut einem Bericht der "Krone" soll der Großvater, ein ehemals hochrangiger Beamter eines Ministeriums, die Vierjährige an den Weihnachtsfeiertagen missbraucht haben. Staatsanwaltschaftssprecherin Nina Bussek wollte auf Nachfrage keine weiteren Details nennen.

Als der Missbrauch aufflog, wurde das Mädchen gemeinsam mit seinem kleinen Bruder und der Mutter in ein Wiener Spital gebracht. Dort soll die Mutter aus Verzweiflung am vergangenen Mittwoch den Buben getötet und einen Selbstmordversuch unternommen haben. Das Mädchen blieb unverletzt. Am Montag wurde über den Großvater die U-Haft verhängt. (APA, 9.1.2018)