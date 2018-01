Lenovo stellt Convertible Miix 630 mit 20-Stunden-Akku vor

2-in-1-Gerät nutzt Snapdragon-Chip und kommt mit Windows 10S

Nachdem Asus und Hewlett-Packard bereits Ende 2017 vorgelegt haben, ist nun auch der chinesische Elektronikriese Lenovo in das "Windows on ARM"-Geschäft eingestiegen. Das Unternehmen hat auf der CES in Las Vegas das Miix 630 vorgestellt.

Das 1,3 Kilogramm wiegende Convertible ist im Wesentlichen ein Tablet mit Standfuß, das mittels andockbarer Tastatureinheit wie ein Notebook genutzt werden kann. Der Bildschirm kommt auf eine 12,3-Zoll-Diagonale und liefert eine Auflösung von 1.920 x 1.280 Pixel. Stifteingabe wird unterstützt, ein entsprechendes Eingabegerät gehört zum Lieferumfang.

LTE-Support, nur ein USB-Port

Ästhetisch erinnert das Gerät stark an Microsofts Surface Pro. Anstelle einer klassischen x86-CPU von Intel oder AMD kommt jedoch Qualcomms Snapdragon 835 zum Einsatz, der auch schon in den meisten Smartphone-Flaggschiffen des vergangenen Jahres zu finden war.

Kombiniert wird er, je nach Modell, mit vier oder 8 GB RAM sowie 64 GB, 128 GB oder 256 GB Onboardspeicher. Es gibt einen microSD-Slot für Speichererweiterung. Die integrierte Webcam (5 MP) arbeitet mit Windows Hello für den Login per Gesichtserkennung zusammen, das rückseitige Modul werkt mit 13 Megapixel. Für mobilen LTE-Empfang gibt es einen nanoSIM-Slot. Sofern vom Provider unterstützt, kann auch die integrierte eSIM verwendet werden. Unterstützt werden weiters Bluetooth 4.1 und ac-WLAN.

Bei den weiteren Schnittstellen gibt man sich beim Miix 630 jedoch knausrig. Abseits des Kopfhörersteckers wird nur noch ein USB-C-Port aufgeboten. Wer mehr als ein Gerät anhängen oder Erweiterungen mit anderen Anschlüssen verwenden will, muss zu einem Hub oder Adapter greifen.

Windows 10S, 20 Stunden Laufzeit

Vorinstalliert ist Windows 10S, das auf niedrigen Ressourcenverbrauch optimiert ist und keine Installation von Software zulässt, die nicht aus dem Windows Store stammt. Käufer können jedoch kostenlos auf Windows 10 Pro umsteigen.

Als eine große Stärke des Miix 630 bewirkt Lenovo die hohe Akkulaufzeit, die sich auch aus der Wahl des Prozessors ergibt. Bis zu 20 Stunden soll der Hybrid im Arbeitseinsatz abseits der Steckdose durchhalten können.

Das Convertible wird zum Start ab 799 Dollar erhältlich sein. Verfügbar werden soll es im Laufe des zweiten Quartals 2018. (red, 09.01.2018)