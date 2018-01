Telekom- und Kabelkonzern Altice spaltet US-Geschäft ab

Vor Hintergrund von Verschuldung

Der verschuldete Telekom- und Kabelanbieter Altice hat nach eigenen Angaben eine Abspaltung seines US-Geschäftes in die Wege geleitet. Der Verwaltungsrat habe den entsprechenden Plan gebilligt, teilte das niederländische Unternehmen am späten Montagabend mit. Demnach wird das bisherige Unternehmen Altice NV in Altice Europe umbenannt, während die Schwester unter Altice USA firmieren soll.

Aufteilung

Die Trennung soll zum Ende des zweiten Quartals 2018 abgeschlossen sein. Firmengründer Patrick Drahi soll der Mitteilung zufolge die Kontrolle über die beide Unternehmen behalten. Nach Daten von Thomson Reuters besitzt er 31,1 Prozent an Altice. Der Konzern war mit schuldenfinanzierten Übernahmen in den USA und Europa kräftig gewachsen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 50 Milliarden Euro. (APA, 9.1.2018)