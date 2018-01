Nordkorea schickt Sportler und Delegation zu Olympischen Spielen

Pjöngjang schickt Sportler und eine Fantruppe in den Süden – Südkorea schlägt Familienzusammenführung und Militärgespräche vor

Seoul/Pyeongchang – Nordkorea wird mit seinen Athleten an den Olympischen Winterspielen in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang im Februar teilnehmen. Wie ein Vertreter Seouls am Dienstag am Rande von Gesprächen mit dem Norden bekanntgab, wird das kommunistische Nachbarland auch ein "Unterstützungsteam" zu der Sportveranstaltung entsenden, das die Sportler anfeuern soll.

Südkorea schlug zudem vor, dass die Athleten Nord- und Südkoreas bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam einmarschieren sollten und schlug auch weitere gemeinsame Aktivitäten während der Spiele vor. Nordkorea werde neben zwei auf sportlichem Wege qualifizierten Eiskunstläufern auch ein Taekwondo-Vorführteam zu den Spielen schicken, teilte der stellvertretende südkoreanische Minister für eine Wiedervereinigung, Chun Hae-sung, mit.

Viele Vorschläge aus Seoul

Ranghohe Vertreter Nordkoreas und Südkoreas waren zuvor erstmals seit rund zwei Jahren zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen in Panmunjeom in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern hatte mit einem Eröffnungsstatement der südkoreanischen Delegation begonnen, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Dabei hatte der Süden dem nördlichen Nachbarn unter anderem vorgeschlagen, im kommenden Monat eine Zusammenführung von Familienmitgliedern vorzunehmen, die im Koreakrieg 1950-1953 getrennt worden waren.

Etwa 60.000 zunehmend ältere Südkoreaner hoffen nach wie vor, ihre Verwandten aus dem Norden wiederzusehen. Die letzte Runde von Zusammenführungen, in denen Verwandte sich für einige Tage treffen konnten, fand im Jahr 2015 statt.



Zudem wolle man militärische Gespräche über Entspannung führen. Südkorea soll in einem Statement auch die nukleare Abrüstung angemahnt haben. Darauf hat Nordkorea allerdings nach Angaben aus Seoul nicht reagiert. Die Delegation soll lediglich "aufmerksam zugehört" haben, heißt es im Dokument aus dem südkoreanischen Außenamt dazu.

"Wertvolles Geschenk"

An den Gesprächen nahm für Nordkorea unter anderem der Chef des sogenannten Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwon, teil. Südkorea wurde an der Spitze von Wiedervereinigungsminister Cho Myoung-gyon vertreten.

In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen wegen der Raketen- und Atomtests des Nordens zugenommen. So überzogen sich Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump mit Drohungen. Die USA sind die Schutzmacht Südkoreas und haben dort 28.500 Soldaten stationiert. Nordkorea hat immer wieder damit gedroht, Südkorea, Japan und die USA zu zerstören.

Mit einem Händedruck machten die Delegationsleiter beider Staaten schon zu Beginn ihre Bereitschaft zur Annäherung demonstrativ deutlich. Südkoreas fünfköpfige Delegation wurde von Minister Cho angeführt. Ri brachte in Panmunjom die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gespräche "wertvolle" Ergebnisse bringen. "Lassen Sie uns den Leuten ein wertvolles Geschenk zum neuen Jahr machen", sagte Ri. Er war mit seiner Delegation über die militärische Demarkationslinie gegangen, die Südkoreaner kamen in einem Autokonvoi.

Gesprächsgrund Winterspiele

Die verfeindeten Nachbarstaaten hatten erst in der vergangenen Woche beschlossen, ihren ersten offiziellen Dialog seit mehr als zwei Jahren zu führen. Anlass war die Frage der Teilnahme der nordkoreanischen Sportler an den Winterspielen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte den Dialog in seiner Neujahrsansprache angeregt. Ihm wird nachgesagt, damit die enge Interessensgleichheit und Abstimmung zwischen Südkorea und den USA aufbrechen zu wollen, die er im Konflikt um die atomare Bewaffnung seines Landes als Bedrohung sieht.

Die Lage in der Region hat sich im vergangenen Jahr nach zahlreichen Raketentests durch Nordkorea und einem weiteren Atomversuch trotz aller Uno-Sanktionen dagegen sowie scharfer Rhetorik zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump deutlich verschärft. Südkorea, deren Schutzmacht die USA sind, und das stalinistisch geführte Nordkorea hatten sich nach einem überraschenden Friedensangebot Kims auf die Gespräche geeinigt. Kim hatte am Neujahrstag erklärt, eine Delegation zu den Olympischen Spielen schicken zu wollen.

Noch immer formal im Krieg

Für Nordkorea nimmt unter anderen der Chef des sogenannten Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwon, an den Gesprächen in Panmunjeom teil. Dort wurde 1953 das Ende des dreijährigen Koreakrieges mit einem Waffenstillstandsabkommen besiegelt. Weil es jedoch keinen Friedensvertrag gibt, befinden sich die beiden Staaten offiziell noch immer im Kriegszustand.

Er hoffe, dass die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang durch die Gespräche "eine Veranstaltung des Friedens" würden und ein Sprungbett für bessere Beziehungen sein könnten, sagte Südkoreas Delegationsleiter Cho laut südkoreanischen Sendern am Dienstag kurz vor Beginn des Treffens. Ri sagte seinerseits, er erwarte, dass die Gespräche gut gingen: "Heute beginnen Nord- und Südkorea Gespräche in ernsthafter und aufrichtiger Haltung", sagte der Nordkoreaner. "Sie werden gut gehen." (APA, red, 9.1.2017)