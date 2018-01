Wiener Ferienmesse lockt 2018 mit deutlich mehr Reisezielen

Ukraine, Bora Bora und Legoland: Warum sich ein Besuch der Wiener Ferienmesse heuer wieder lohnt

Österreichs größte Messe für Reiselustige ist wieder lohnender geworden. Hatte die Ferienmesse Wien in den letzten Jahren mit Ausstellerschwund zu kämpfen, werden sich bei der aktuellen Ausgabe vom 12. bis zum 14. Jänner gut 850 "Standler" aus 80 Ländern tummeln – darunter auch exotische Reiseziele wie die Ukraine, Bora Bora und Legoland.

Spanien, das offizielle Gastland der Ferienmesse 2018, will jedenfalls mit Vertretern aus ganz unterschiedlichen Regionen zeigen, dass Vielfalt auch in ein und demselben Land zu Hause ist: Da wird man wohl über Weinberge in der Wüste Lanzarotes (siehe Bild) ebenso staunen können wie über den unaufhaltsamen Aufstieg des Baskenlands als Delikatessen-Destination oder die Stadt Murcia als unterschätztes architektonisches Juwel.

Fotospaziergänge

Apropos Glanzstück: Erstmals auf dieser Messe wird die Wiener Fotoschule Interessierten zeigen, wie professionelle Reisefotos entstehen. Dafür werden Profis mit Besuchern direkt vom Messegelände aus zu mehreren Fotospaziergängen aufbrechen.

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten – 2018 gilt das insbesondere für das Land Salzburg, die österreichische Partnerregion der Messe. Als der Organist Franz Xaver Gruber 1818 in Oberndorf die Melodie zu "Stille Nacht, heilige Nacht!" komponierte, verhalf das One-Hit-Wonder auch der Salzburger Gemeinde zu größerer Bekanntheit. Dementsprechend laut wird Oberndorf heuer den 200er des bekanntesten Weihnachtslieds proklamieren. (saum, 10.1.2018)