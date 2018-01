Präsidentschaftswahl in Ägypten findet Ende März statt

Amtsinhaber al-Sisi gilt als großer Favorit

Kairo – Ende März finden in Ägypten Präsidentschaftswahlen statt. Die erste Wahlrunde sei für den 26. bis 28. März angesetzt worden, sagte der Leiter der Nationalen Wahlbehörde, Lashin Ibrahim, am Montag in Kairo. Sollte eine Stichwahl nötig werden, finde diese vom 24. bis zum 26. April statt. Die im Ausland lebenden Ägypter sollen ihre Stimmen jeweils einige Tage zuvor abgeben.

Bewerbungen für das Präsidentenamt könnten vom 20. bis zum 29. Jänner eingereicht werden, hieß es weiter. Die Liste der Kandidaten und die Zahl ihrer Unterstützer werde am 31. Jänner in den Staatszeitungen "Al-Ahram" und "Al-Achbar" veröffentlicht.

Es wird erwartet, dass Staatschef Abdel Fattah al-Sisi sich um eine weitere Amtszeit bewirbt und die Wahl bereits in der ersten Runde gewinnt. Der frühere Armeechef hatte den Putsch gegen den islamistischen Staatschef Mohammed Mursi angeführt und 2014 das Präsidentenamt übernommen.

Shafik kandidiert nicht

Am Sonntag hatte der frühere ägyptische Regierungschef Ahmed Shafik mitgeteilt, dass er nun doch nicht bei der Präsidentschaftswahl kandidieren wolle. Ihm sei klar geworden, dass er "nicht die beste Person" für das Amt des Staatschefs wäre, erklärte er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Shafik hatte bisher als al-Sisis möglicherweise wichtigster Herausforderer gegolten.

Shafik hatte im November aus dem Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Nach seiner Rückkehr nach Ägypten erklärte er aber Anfang Dezember, diesen Schritt noch einmal überdenken zu wollen. Am Sonntag erklärte Shafik dann, während seiner Zeit im Exil habe er die Entwicklung in seiner Heimat womöglich nicht ausreichend verfolgt und dabei "Fortschritte und Errungenschaften" nicht wahrgenommen. (APA, 8.1.2018)