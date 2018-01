EU-Kommission auch auf Brexit ohne Abkommen vorbereitet

Chefverhandler Michel Barnier traf Nigel Farage

London/Brüssel – Die EU-Kommission will sich nicht auf Spekulationen über einen möglichen neuen britischen Regierungsposten für die Vorbereitung eines Brexit ohne Abkommen einlassen. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde erklärte am Montag lediglich, die Kommission sei "auf jeden Ausgang" der Verhandlungen vorbereitet.

Auf ein Treffen zwischen EU-Chefverhandler Michel Barnier mit dem britischen EU-Gegner und Europaparlamentarier Nigel Farage angesprochen, sagte der Sprecher, dabei sei über den Stand der Brexit-Verhandlungen gesprochen worden.

Die britische Premierministerin Theresa May will laut einem Medienbericht einen neuen Posten im Kabinett für die Vorbereitung eines Brexit ohne Abkommen schaffen. Der Schritt sei ein Signal an Brüssel, dass es London ernst meine, die EU auch dann zu verlassen, falls die Brexit-Verhandlungen scheiterten, hieß es. (APA, 8.1.2018)