Barcelonas Rekordeinkauf Coutinho verletzt

Brasilianer fällt bis Ende Jänner aus

Barcelona – Das Debüt von Rekordeinkauf Philippe Coutinho für den FC Barcelona verzögert sich um ein paar Wochen. Der am Samstag für 120 Millionen Euro (plus 40 Mio. Bonus) von Liverpool zum Spitzenreiter der spanischen Fußball-Liga gewechselte Brasilianer ist verletzt. Coutinho leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird bis Ende Jänner ausfallen, teilte Barcelona am Montag mit.

Coutinho hatte sich die Blessur noch im Einsatz für Liverpool zugezogen. Das Debüt des Offensivspielers könnte damit im Derby gegen Espanyol am 4. Februar erfolgen. Für den Stadtrivalen spielte Coutinho 2012 für ein halbes Jahr.

Der Kauf von Coutinho erfolgte laut Barcelonas Vizepräsidenten Jordi Mestre auch deshalb, weil der Brasilianer preisgünstiger als noch im Sommer gewesen sei. 200 Millionen Euro soll Liverpool damals verlangt haben. "Der Club hatte immer Interesse daran, Coutinho zu verpflichten. Der Unterschied zu vergangenem Sommer ist der große Cut im Preis", sagte Mestre.

Genauer könne er auf Bitte von Liverpool darauf nicht eingehen, betonte der Offizielle. Coutinho selbst sprach mehrmals von einem "Traum", der in Erfüllung gegangen ist. Er dankte auch seinem englischen Ex-Club: "Die Verantwortlichen haben verstanden, dass das mein Traum ist. Sie wollten, dass ich bleibe, aber es war mein Traum hierherzukommen." (APA, 8.1.2018)