May bildet Regierung um: Schlüsselressorts unverändert

Lidington wird neuer Kabinettschef. Johnson, Davis, Hammond und Rudd behalten Posten

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat eine Kabinettsumbildung in Angriff genommen, ohne dabei Schlüsselressorts anzutasten. May wolle zusätzliche Impulse für Reformen geben, sagte ihr Sprecher am Montag. "Es ist eine Gelegenheit, die Regierung zu erneuern." Nach dem Rücktritt ihres Vertrauten Damian Green in einem Porno-Skandal ernannte May den bisherigen Justizminister David Lidington zum neuen Kabinettschef. Das Büro der Regierungschefin teilte weiter über Twitter mit, dass Außenminister Boris Johnson, Brexit-Minister David Davis, Innenministerin Amber Rudd und Finanzminister Philip Hammond ihre Posten behielten. Die konservative Partei soll nach Mays Willen künftig von Einwanderungsminister Brandon Lewis geführt werden.

May hatte am Wochenende angekündigt, die Regierung umzubauen, Details aber offengelassen. Als Anlass für die Kabinettsumbildung nahm May den Rücktritt Greens, der auch den Posten des stellvertretenden Regierungschefs innehatte. Green war bereits im Dezember wegen eines Skandals um pornografisches Material auf seinem Dienst-Computer zurückgetreten.

Lewis Chef der Konservativen

Die Regierungschefin steht seit dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Wahl im vergangenen Juni unter Druck. In Umfragen liegt die Labour-Partei mittlerweile gleichauf mit Mays Konservativen. Zudem setzt ihr ein parteiinterner Streit über die Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union nach dem für Ende März 2019 geplanten EU-Austritt zu.

An der Spitze der Konservativen löst Lewis den bisherigen Vorsitzenden Patrick McLoughlin ab. Zuvor hatte ein Tweet der Partei für Verwirrung gesorgt. Darin wurde Verkehrsminister Chris Grayling als neuer Parteichef angekündigt. Kurz darauf wurde die Mitteilung jedoch wieder gelöscht.

Offenbar ohne Bezug zum Kabinettsumbau reichte Nordirland-Minister James Brokenshire am Montag seinen Rücktritt ein. Ein Sprecher nannte gesundheitliche Gründe. Brokenshire müsse sich demnächst einer größeren Operation unterziehen. (APA, Reuters, 8.1.2018)