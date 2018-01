Ping-Anruf aus Litauen: RTR warnt vor teurer Telefonabzocke

Nutzer sollen durch Ping-Anrufe dazu gebracht werden, bei teuren Mehrwertnummern zurückzurufen

Derzeit kommt es in Österreich wieder häufiger zu sogenannten Ping-Anrufen. Dabei klingelt das Telefon meist nur einmal mit dem Ziel, dass der Angerufene zurückruft. Doch dahinter stecken Mehrwertnummer aus dem Ausland und der Rückruf kann teuer werden.

Welle an Ping-Anrufen

"Die Vielzahl der Anfragen bei der RTR lässt vermuten, dass die österreichischen Mobilfunkkundinnen und Mobilfunkkunden derzeit von einer Welle von Ping-Anrufen betroffen sind", erklärt der Telekomregulator RTR in einer Aussendung. So werden Nutzer beispielsweise von Nummern wie +370 677 21 063 aus Litauen oder +257 616 75 932 aus Burundi angerufen. Aber auch andere Nummern mit ausländischen Vorwahlen sind möglich.

Wer den Anruf verpasst und aus Höflichkeit oder Neugier zurückrufen will, wird mit mehreren Euro pro Minute abgezockt. Die RTR rät, die Anrufe zu ignorieren. Bei den meisten aktuellen Smartphones ist es möglich einzelne Rufnummern in den Einstellungen oder per App zu blockieren. (red, 8.1.2018)