Semmering: Gondelbahn bleibt bis inklusive Mittwoch geschlossen

Ein Teil der Anlage am Hirschenkogel wird laut dem Betreiber getauscht

Semmering – Die Gondelbahn am Semmering-Hirschenkogel bleibt bis inklusive Mittwoch, 10. Jänner, außer Betrieb. "Da die Sicherheit unserer Gäste unser wichtigstes Ziel ist, wird nun präventiv ein Teil der Anlage durch externe Techniker getauscht", teilte der Betreiber nach einem technischen Prüfbericht des Seilbahnherstellers Doppelmayr am Montag via Facebook mit.

Seit dem Wochenende gibt es keinen Liftbetrieb am "Zauberberg". "Unsere Mitarbeiter der Bergbahn arbeiten gemeinsam mit den externen Technikern seit Samstag durchgehend an der Problemlösung!", wurde auf der Facebook-Seite betont. "Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder aufsperren können."

Der Beginn der Skisaison am Hirschenkogel war zuvor aufgrund mangelnder Genehmigungen infrage gestanden. Der Liftbetrieb startete schließlich am 16. Dezember mit der Gondelbahn. Nach der Ende Dezember erteilten unbefristeten Genehmigung des Verkehrsministeriums wurde auch der Nachtbetrieb aufgenommen. Zuvor hatte die ukrainische Panhans-Holding-Group das Angebot des Landes Niederösterreich abgelehnt, die Semmering-Lifte langfristig zu pachten. (APA, red, 8.1.2018)