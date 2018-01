Mission Zuma: SpaceX brachte geheime US-Fracht ins All

Raumfahrtunternehmen hat ersten Raketenstart des Jahres absolviert – Zweck des Transports im Auftrags der US-Regierung unklar

Cape Canaveral – Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX brachte am Montagfrüh seine erste wiederverwertbare Trägerrakete im neuen Jahr erfolgreich ins All – und wieder zurück auf den Boden. Um zwei Uhr mitteleuropäischer Zeit hob die Falcon-9-Rakete vom Startgelände in Cape Canaveral (Florida) ab und brachte eine geheime Fracht der US-Regierung in den Erdorbit.

Die Zuma genannte Mission sorgt schon länger für Spekulationen. Klar ist bislang nur, dass es sich um einen vom Informationstechnik- und Rüstungskonzern Northrop Grumman Corporation im Auftrag der US-Regierung hergestellten Satelliten handelt. Ob es eine militärische oder zivile Mission ist, bleibt unklar. Nach Angaben des US-Technikportals "The Verge" bestreitet das für das militärische Satellitenprogramm verantwortliche National Reconnaissance Office (NRO) jedenfalls eine Verantwortlichkeit für das Projekt.

Militärtransportflüge

Die Geheimnistuerei um den Zweck des Raumtransports nutzte SpaceX freilich ausführlich für PR-Zwecke. Hier gibt es einen Livestream des Raketenstarts zum Nachsehen:

Sollte Zuma ein militärisches Ziel verfolgen, wäre es nicht der erste solche Transport für SpaceX: Schon im Mai 2017 brachte das Unternehmen einen Satelliten im Auftrag des NRP ins All, im September dann das experimentelle Raumflugzeug X-37 der United States Air Force.

Knapp acht Minuten nach dem Start am Montag landete die erste Raketenstufe der Falcon-9 wieder in Cape Canaveral. Damit ist dem Unternehmen des Tesla-Gründers Elon Musk bereits die 21. Landung einer wiederverwendbaren Rakete gelungen. (red, 8.1.2018)