Nintendo bringt Smartphone-Hüllen im "Zelda"-Stil

Vorerst für japanischen Markt ab April – auch für "Splatoon" und "Animal Crossing"

Nintendo ist unter die Smartphone-Hüllen-Hersteller gegangen. Der Spielehersteller bringt vorerst in Japan im April unterschiedliche Lederetuis im Stil der Games "The Legend of Zelda: Breath of The Wild", "Splatoon" und "Animal Crossing".

foto: nintendo Für "Zelda"- und ...

Für jedes Smartphone

Für "Animal Crossing" gibt es zwei dedizierte iPhone-Hüllen und zwei Flip-Cases. Für "Splatoon" und "Breath of The Wild" stehen ebenso faltbare Hüllen zur Verfügung, die prinzipiell mit jedem Smartphone verwendet werden können.

foto: nintendo "Animal Crossing"-Fans.

Kein Schnäppchen

Ein Schnäppchen sucht man allerdings vergeben. Die iPhone-Hüllen kosten 23 Dollar (19 Euro) und die Flip-Cases 40 Dollar (33 Euro). (red, 08.01.2018)