Herbert Kickl verlost sich selbst, bricht dabei Facebook-Regeln

Neue Seite von Herbert Kickl sollte so über 10.000 Likes erhalten – Aktion musste verlängert werden

Als FPÖ-Generalsekretär blieb Herbert Kickl den sozialen Medien fern. Mit den Ministerwürden kam nun aber auch eine Facebook-Seite – und die benötigt Unterstützer. Deshalb hat Kickl am sechsten Jänner ein Gewinnspiel ausgerufen: Wer den Beitrag liket, teilt und kommentiert, kann gemeinsam mit Kickl das FPÖ-Neujahrstreffen in der Pyramide Vösendorf besuchen. "Du nimmst am spektakulären Einzug teil und sitzt an einem Tisch mit den Spitzenpolitikern der FPÖ", hieß es in dem Beitrag. Ziel war es, die 10.000 Fan-Marke auf Kickls Seite zu durchbrechen.

Wenig Interesse

Doch dabei gab es mehrere Stolpersteine. So stieß die Aktion auf so wenig Interesse, dass sie spontan um mehrere Tage verlängert werden musste. Erst nach einer Verbreitung durch die Facebook-Seite von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wurde die 10.000er-Grenze durchbrochen. Außerdem verstieß Kickl mit dem Beitrag gegen die Facebook-eigenen Regeln für Seiten.

Facebook-Regeln

So heißt es dort, dass "Persönliche Chroniken und Verbindungen zu FreundInnen dürfen nicht für die Organisation von Promotions genutzt werden". Als Beispiel nennt Facebook "Aufforderungen wie ‚teile diesen Beitrag in deiner Chronik, um teilzunehmen‘". Genau das hat Kickls Facebook-Seite aber gemacht – vorerst blieben die Konsequenzen dafür aus. (red, 8.1.2018)