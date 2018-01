Moody-Blues-Mitglied Ray Thomas an Krebs gestorben

War Sänger und Flötist der Gruppe

London – Der britische Rockmusiker Ray Thomas, Sänger, Flötist und Mitbegründer der Moody Blues, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Plattenfirma Cherry Red Records and Esoteric Recordings, wie die Nachrichtenagentur PA und andere britische Medien am Sonntagabend berichteten.

Thomas sei bereits am Donnerstag in seinem Haus in Surrey gestorben. Er erlag einem Krebsleiden. Die Moody Blues waren in den 1960er Jahren vor allem mit ihrer Rockballade "Nights in White Satin" berühmt geworden. (APA, 8.1.2018)