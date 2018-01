New Orleans Saints im NFL-Viertelfinale

31:26 gegen die Carolina Panthers – Saints nun gegen die Vikings

New Orleans (Louisiana) – Die New Orleans Saints sind am Sonntag in der amerikanischen Football-Profiliga NFL als letztes Team ins Viertelfinale eingezogen. Die Saints besiegten die Carolina Panthers mit 31:26 (21:9). Quarterback Drew Brees führte sein Team mit zwei Touchdown-Pässen und 376 geworfenen Yards zum Heimsieg in der sogenannten Wild-Card-Runde.

New Orleans gastiert im Viertelfinale am Sonntag nun bei den Minnesota Vikings. Die Panthers um Star-Quarterback Cam Newton verabschiedeten sich durch die Niederlage aus dem Rennen um die Super-Bowl. (APA; 8.1.2017)

NFL-Ergebnisse vom Sonntag (Wild Card Runde, Sieger im Viertelfinale):

Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills 10:3

New Orleans Saints – Carolina Panthers 31:26