Steigender Transit: Tirol fordert Maßnahmen und setzt auf Blockabfertigung

Im Vorjahr wurden mehr als 2,25 Millionen Lkws auf der Brennerroute verzeichnet. Um des Verkehrs Herr zu werden, gilt am Montag in Kufstein wieder Blockabfertigung. Das wiederum erzürnt die Nachbarn in Deutschland

Innsbruck – Mehr als 2,25 Millionen Lkws haben gemäß Angaben der Autobahngesellschaft Asfinag 2017 die Brennerroute passiert. Das entspricht einer Steigerung von rund acht Prozent. Angesichts der erneuten Zunahme des Schwerverkehrs fordert die Tiroler Landesregierung rasche Maßnahmen, um die Belastung für die Bevölkerung zu reduzieren. "Die derzeitige Entwicklung geht eindeutig auf Kosten der Tirolerinnen und Tiroler, der Umwelt, aber auch der Infrastruktur. Die Grenze der Belastbarkeit ist definitiv erreicht", sagt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Eine kurzfristige Maßnahme ist die Lkw-Blockabfertigung, die Tirol seit vergangenem Herbst immer wieder einsetzt, um Verkehrsspitzen abzufedern. So werden am Montag am Grenzübergang Kiefersfelden bei Kufstein nur mehr 300 Schwerfahrzeuge pro Stunde durchgewunken. Sehr zum Ärger der deutschen Nachbarn, die darin einen Verstoß gegen EU-Richtlinien sehen. Platter will dennoch an der Blockabfertigung festhalten. Denn sektorale Fahrverbote für bahntaugliche Güter, Nacht- sowie Wochenendfahrverbote waren bislang offenbar zu wenig.

Korridormaut gegen Umwegtransit

Langfristig will Tirol eine Korridormaut auf der Strecke zwischen München und Verona zusammen mit den Nachbarstaaten Deutschland und Italien durchsetzen. Von der Anhebung des Mauttarifs auf Tiroler Niveau verspricht man sich einen Lenkungseffekt. Einerseits soll Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden, andererseits soll damit der Brenner nicht mehr wie bisher als günstigste Nord-Süd-Verbindung Lkw-Transit anlocken. Platters erklärtes Ziel: "Bis zum Jahr 2021 müssen wir den Umwegtransit von aktuell 800.000 auf 400.000 Lkws halbieren."

Während Italien bereits Bereitschaft signalisiert hat, bei der Mauterhöhung für Lkws mitzuziehen, zeigt sich Deutschland weniger gesprächsbereit. Der für Montag geplante Transitgipfel in München wurde vergangene Woche durch den deutschen Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) kurzfristig abgesagt. Das sorgte in Tirol für Verwunderung. Denn neben der Zustimmung zur Korridormaut sieht man die nördlichen Nachbarn vor allem bei der Verlagerung des Lkw-Transits auf die Schiene sowie beim Ausbau der Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel säumig.

Während man nun nach einem Ersatztermin für den geplatzten Transitgipfel mit Deutschland sucht, will die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino beim gemeinsamen Verkehrsgipfel am 15. Jänner eigene Positionen zum Schwerverkehr formulieren. (Steffen Arora, 8.1.2017)